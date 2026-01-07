Marco Cerullo und Filip trainieren intensiv für Turmspringen

Am 10. Januar messen die Promis sich wieder einmal im TV Total Turmspringen. Mit dabei sind auch die Realitystars Marco Cerullo (37) und Filip Pavlovic (31). Die beiden treten als Team im Synchronspringen an. Da sie keine Profis sind, erfordert die Show ein gesundes Maß an Vorbereitung. "Wir haben uns natürlich intensiv vorbereitet – unsere offizielle Vorbereitung startet ab dem 6. Januar für drei Tage direkt vor Ort in Berlin. Dort trainieren wir die Sprünge, Abläufe und vor allem die Abstimmung als Team", erklärt Marco gegenüber Promiflash. Dass sie zu zweit auf dem Brett stehen und sich abstimmen müssen, sei dabei die größte Herausforderung: "Filip und ich sind komplett verschieden, diskutieren viel und geraten auch öfter mal aneinander. Genau das macht es aber auch so spannend."

Eine der größten Hürden für die beiden sei es, einen Sprung zu finden, der sowohl zu Marco als auch zu Filip passt. Denn immerhin müssen sie für die höchstmögliche Punktzahl so synchron wie möglich springen. Und die Konkurrenz schläft nicht. Die Netzstars nehmen den Wettkampf ernst – siegessicher sind sie trotzdem. "Die anderen Kandidaten können sich auf jeden Fall warm anziehen. Wir haben einen klaren Plan und werden vom Zehn-Meter-Turm springen: einen zweifachen Vorwärtssalto mit halber Schraube", verspricht Marco im Promiflash-Gespräch. Der Sprung hat es in sich und einen hohen Schwierigkeitsgrad für zwei Nicht-Profis. Dennoch ist der 37-Jährige überzeugt: "Wenn wir das sauber umsetzen, ist definitiv einiges drin."

Um sich an die Spitze zu kämpfen, müssen Marco und Filip sich aber gegen jede Menge andere Promis durchsetzen. Gewinnen will wohl jeder von ihnen. Unter anderem treten in der Disziplin Synchron Ex-Profifußballer Thorsten Legat (57) und sein Sohn Nico (27) gemeinsam an. Weitere Konkurrenz kommt mit Moderator Peter Imhof (52) und Schauspieler Steffen Groth (51). Ein Mixed-Duo bilden Realitystar Tim Kühnel und Model Julia Römmelt (31). Komplettiert wird die Gruppe durch die 7 vs. Wild-Buddys Flying Uwe (38) und LetsHugo (22). Neben den Teams messen sich aber auch die Solo-Springer. Im Einzel treten Paul Janke (44), Fabian Hambüchen (38), Annabelle Mandeng (54), Lina Westphal, Marcel Nguyen (38) und Nathan Evans an.

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

IMAGO / BOBO, IMAGO / BOBO Collage: Marco Cerullo und Filip Pavlovic

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im September 2025

Joyn, ProSieben Sebastian Pufpaff, Moderator