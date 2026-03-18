"Let's Dance"-Aus: Vanessa Borck zieht Motivation aus Kritik

Vanessa Borck (29) musste vor Kurzem die aktuelle Staffel von Let's Dance verlassen, doch die Influencerin blickt erstaunlich positiv auf ihre Zeit in der RTL-Tanzshow zurück. Im Interview mit Promiflash verrät sie nun, wie sie mit der harten Kritik umgegangen ist, die sie sowohl von der Jury als auch von Zuschauern während ihrer Teilnahme erhalten hat. "Ich glaube, Kritik gehört bei 'Let's Dance' einfach dazu. Natürlich denkt man darüber nach, aber ich habe versucht, sie eher als Motivation zu sehen und daran zu arbeiten", erklärt die Social-Media-Bekanntheit. Statt die negative Resonanz zu blockieren, habe sie bewusst versucht, daraus zu lernen und sich weiterzuentwickeln.

Die Rückmeldungen der Jury habe Vanessa trotz allem ernst genommen und respektiert, wie sie im Gespräch mit Promiflash weiter ausführt. "Die Jury hat unglaublich viel Erfahrung und natürlich respektiere ich ihre Meinung. Manchmal fühlt sich Kritik hart an, aber ich habe versucht, sie als Chance zu sehen, mich zu verbessern", so die 29-Jährige. Auch wenn ihr Tanzstil bei vielen Zuschauern nicht gut ankam, will sie die Show weiterhin verfolgen. "Ich werde auf jeden Fall weiter schauen. Ich habe dort so viele tolle Menschen kennengelernt und möchte natürlich sehen, wie sich alle weiterentwickeln. Jetzt kann ich die Show auch mal ganz entspannt vom Sofa aus verfolgen", verrät Vanessa.

Trotz des Konkurrenzdrucks auf dem Parkett ist hinter den Kulissen offenbar ein enges Miteinander entstanden. Vanessa erzählt im Promiflash-Interview, dass sie bei "Let's Dance" viele Menschen "ins Herz geschlossen" hat und nun allen, die noch im Rennen sind, die Daumen drückt. Dabei denkt sie besonders an jene Tanzpaare, mit denen sie abseits der Live-Shows viel Zeit verbracht hat – etwa bei Proben, im Backstagebereich oder bei gemeinsamen Pausen. Für die Netzbekanntheit war die Tanzshow emotional herausfordernd – doch Vanessa ist daran gewachsen und legt heute Wert auf respektvollen Umgang mit Kritik.

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RTL / Stefan Gregorowius Vica Sauerwald und Vanessa Borck bei "Let's Dance" 2026

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Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

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RTL / Stefan Gregorowius Vica Sauerwald und Vanessa Borck bei "Let's Dance" 2026