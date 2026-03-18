Familiendrama bei Scott Wolf: Neue Einblicke in Scheidung

Scott Wolf (57) und seine Ex-Frau Kelley haben sich trotz ihrer laufenden Scheidung zu einem seltenen Familienausflug getroffen. Das frühere Paar verbrachte gemeinsam mit seinen drei Kindern Jackson, Miller und Lucy einen ausgelassenen Tag in den Universal Studios in Los Angeles. Parallel dazu gab Scott dem Magazin People Einblicke in die aktuelle Situation und sprach offen über den Wunsch nach Heilung innerhalb der Familie. Er betonte, dass er seine Familie liebe und dass genau diese Verbundenheit im Mittelpunkt stehe – auch wenn die Trennung öffentlich und schmerzhaft ist. "Ich liebe all diese vier Menschen und diese vier Menschen lieben einander", schwärmte er.

Der frühere "Party of Five"-Star erklärte, warum er sich überhaupt zu einem Statement entschlossen hatte. "Obwohl ich nie gewollt hätte, dass irgendetwas an die Öffentlichkeit gelangt, hatte ich das Gefühl, unsere Familie hat es verdient, dass die Dinge nicht einfach in irgendeiner schrecklichen Dunkelheit in Bezug auf die Wahrnehmung verharren", sagte Scott und nahm dabei Bezug auf Berichte, die über die zuvor turbulente Scheidung und den eskalierenden Rosenkrieg des Paares kursieren. Details zur Trennung und den Streitigkeiten der vergangenen Monate lässt er bei seinem Statement bewusst aus, macht aber deutlich, dass die gemeinsame Arbeit an der familiären Situation für ihn das Wichtigste ist. "Wir heilen. Wir haben uns verpflichtet, ehrlich, authentisch und liebevoll zu uns selbst, zueinander und für unsere Kinder zu sein", ergänzte er. Auf Instagram postete er zudem ein Foto des gemeinsamen Ausflugs der Familie und kommentierte es ebenfalls mit "Heilung". Es scheint, als habe sich das Ex-Paar wieder angenähert und versuche, für die gemeinsamen Kinder an einem Strang zu ziehen.

Abseits des Scheidungsdramas rückt der Schauspieler immer wieder seine Rolle als Vater in den Mittelpunkt. Er erzählte gegenüber People, dass Erfolg für ihn schon immer vor allem bedeutet habe, seine Kinder versorgen zu können und gleichzeitig genug Zeit mit ihnen zu verbringen. Während privat derzeit vieles in Bewegung ist, läuft seine aktuelle Arztserie "Doc" sehr erfolgreich weiter – Staffel drei ist bereits bestellt. Scott schwärmte im Interview davon, Teil dieses Teams zu sein und kündigte an, seine Kinder häufiger mit ans Set nehmen zu wollen, um jede Möglichkeit auszuschöpfen, seinen Beruf und die Nähe zu seinen Liebsten zu verbinden.

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Getty Images Scott Wolf und Kelley Wolf, 2023

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Instagram / iamscottwolf Scott Wolf mit Ex-Frau Kelley Wolf und den gemeinsamen Kindern beim Besuch der Universal Studios

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Getty Images Scott Wolf bei der "Doc"-Q&A während der 13. SCAD TVfest in Atlanta, 6. Februar 2025