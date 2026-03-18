Kanye West beantragt eine Aufhebung der Juryentscheidung

Kanye West (48) will sich nicht mit dem Urteil gegen ihn abfinden. Der Rapper hat einen neuen Antrag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht, mit dem er die Entscheidung der Jury in dem Prozess um seine Malibu-Villa kippen möchte. Wie People berichtet, geht es in dem am 13. März eingereichten Schriftstück darum, entweder einen neuen Prozess zu erwirken oder die bisherige Entscheidung komplett rückgängig zu machen. In dem Fall hatte Tony Saxon dem umstrittenen Ex-Mann von Kim Kardashian (45) vorgeworfen, ihn bei Arbeiten an seinem 57 Millionen Dollar (umgerechnet 49.363.471 Euro) teuren Anwesen in Kalifornien unterbezahlt, schwer verletzt und unrechtmäßig entlassen zu haben. Eine Jury hatte Kanye zuvor dazu verurteilt, insgesamt 140.000 Dollar (umgerechnet 121.243 Euro) Schadenersatz zu zahlen – eine Summe, die ausschließlich auf Tonys Verletzungsbehauptungen basierte.

In dem neuen Antrag argumentiert Kanyes Anwaltsteam nun, dass Tony keinerlei Beweise für körperliche Schäden vorgelegt habe und zudem als nicht lizenzierter Auftragnehmer gar keinen Anspruch auf Schadenersatz habe. "Dieser Fall ging ohne eine einzige zulässige Arztrechnung zur Jury, ohne medizinische Unterlagen, die eine Verletzung belegen, und ohne Expertengutachten", heißt es in dem Antrag, der von dem Magazin eingesehen wurde. Dennoch habe die Jury Tony 100.000 Dollar (umgerechnet 86.602 Euro) allein an wirtschaftlichen Schäden zugesprochen. Tonys Anwalt Ronald Zambrano bezeichnete den Antrag gegenüber People jedoch als "Versuch, ein Thema erneut aufzurollen, das vom Gericht bereits vor dem Prozess abgelehnt wurde". Er sei zuversichtlich, dass der Richter die gleiche Entscheidung treffen und das Jury-Urteil bestätigen werde.

Tony hatte Kanye ursprünglich im September 2023 verklagt und behauptet, er sei im September 2021 als Projektmanager für die Immobilie eingestellt worden. Laut seiner Klage sollte er auch als Vollzeit-Sicherheitskraft und Hausmeister fungieren und dafür 20.000 Dollar (umgerechnet 17.320 Euro) pro Woche erhalten. In dem zweiwöchigen Prozess, der im März dieses Jahres stattfand, soll Kanye als letzter Zeuge aufgetreten sein und während seiner Befragung derart desinteressiert gewirkt haben, dass er beinahe eingeschlafen sei, wie KABC berichtete. Als er sich äußerte, erklärte er, sich nur vage an Tony zu erinnern und nicht zu wissen, wer ihn überhaupt eingestellt habe. Der Designer ist dafür bekannt, mit seinen Launen zu polarisieren. Unter anderem wegen seiner "Unberechenbarkeit" habe sich daher seine aktuelle Ehefrau Bianca Censori (31) mit akribisch gesammelten Beweisen abgesichert, wie eine Quelle im Gespräch mit dem Magazin Ok!versicherte.

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Getty Images Kanye West, Rapper

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Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand