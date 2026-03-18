Rebecca Gayheart enthüllt wahre Fakten zu Erics Abschied

Nach dem Tod von Eric Dane (†53) am 19. Februar 2026 melden sich nun Rebecca Gayheart (54) und die gemeinsamen Töchter zu Wort: Sie wollen Missverständnisse rund um Erics letzte Tage ausräumen. Wie das Portal TMZ berichtet, stellt die Familie klar, dass am Sterbebett ausschließlich Rebecca und die beiden Teenagertöchter anwesend waren. Die drei bitten um Ruhe für ihre Trauer und darum, dass kursierende Geschichten den tatsächlichen Begebenheiten entsprechen. Mit ihrer Botschaft wollen sie verhindern, dass Kondolenzbekundungen mit ungenauen Erzählungen vermischt werden. Die Klarstellung folgt auf Berichte und Posts von früheren Partnerinnen, die ihre Trauer öffentlich teilten. Die Familie plant bereits eine öffentliche Gedenkfeier für den Schauspieler – Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Eine Quelle aus dem Umfeld der Hinterbliebenen erklärt im Austausch mit dem Portal: "Wir fühlen eine tiefe Verantwortung, dafür zu sorgen, dass seine Geschichte und sein Andenken korrekt bleiben." Es sei ihnen wichtig zu betonen, wer "bis zum allerletzten Kapitel seines Lebens präsent war". Vor allem die Töchter wollten dies festgehalten wissen, damit sie Raum zum Trauern haben, "ohne mit Erzählungen konfrontiert zu werden, die nicht der Wahrheit entsprechen, die sie erlebt haben". Janell äußerte sich wenige Tage nach Erics Tod in den sozialen Medien, Priya sagte zu TMZ, sie verarbeite den Verlust noch und wünsche der Familie alles Gute.

Eric war vor allem durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan in der Erfolgsserie Grey's Anatomy bekannt geworden und hatte mit Rebecca zwei Töchter. Priya zeigte ihre Anteilnahme nicht nur mit Worten, sondern spendete auch 10.000 Dollar (8.660 Euro) an eine GoFundMe-Kampagne, die für Erics Töchter eingerichtet worden war. Die Familie plant derzeit eine öffentliche Gedenkfeier für den Schauspieler, weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

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Getty Images Eric Dane und seine Frau Rebecca Gayheart-Dane, Juni 2017

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Imago Rebecca Gayheart und Eric Dane im September 2022

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