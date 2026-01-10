Kate Hudson reagiert zurückhaltend auf Kritik an neuem Film

Kate Hudson (46) hat in Los Angeles eine exklusive Vorführung ihres Biopics "Song Sung Blue" gefeiert – und dabei prominente Unterstützung bekommen. Am Mittwochabend im Soho House tauchten laut Entertainment Weekly unter anderem Al Pacino (85), Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio (51) und Demi Moore (63) auf, um der Schauspielerin den Rücken zu stärken. Während Kate für ihre Performance Oscar-Buzz einsammelt, sorgt der Film gleichzeitig für Ärger: Michael Sardina Jr., der Sohn des realen Mike Sardina, wirft dem Projekt öffentlich Lügen und Respektlosigkeit vor. In einem Interview verteidigte sich Kate nur knapp und verwies auf das Team hinter der Kamera.

Der Film von Regisseur Craig Brewer erzählt die Liebes- und Bühnenstory von Claire "Thunder" und Mike "Lightning" Sardina, die gemeinsam eine Neil-Diamond-Tribute-Show aufbauten. Besonders scharf fällt die Kritik von Michael Jr.laut Daily Mail aus: "Mein Vater liegt gerade im Grab und dreht sich um", sagte er und nannte das Biopic "alles Lügen". Er behauptet, als Figur bewusst ausgelassen worden zu sein, obwohl er als Berater bezahlt wurde und sogar bei der New-York-Premiere anwesend war. Zudem attackierte er Kate und Co-Star Hugh Jackman (57) dafür, ihn in Interviews nicht zu erwähnen. Kate wich der Debatte jedoch aus und erklärte lediglich: "Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht", sagte sie. Und fügte hinzu: "Aus Respekt vor unseren Filmemachern bin ich nicht die richtige Person, um darüber zu sprechen."

Abseits der Debatten um Fakten und Perspektiven bleibt der emotionale Kern der Vorlage ein Liebesprojekt: Claire, die reale Bühnenpartnerin von Mike, stand dem Film laut Kate unterstützend zur Seite und würdigt damit eine Beziehung, die auch musikalisch eng verbunden war. Kate, die privat als dreifache Mutter großen Wert auf Familie legt, suchte vor Drehbeginn den direkten Austausch mit Claire, um Tonfall und Temperament authentisch einzufangen. Dass Stars wie Al Pacino und Leonardo DiCaprio im Screening-Saal auftauchten, unterstreicht Kates starkes Netzwerk in Hollywood – ein Kreis, in dem Freundschaften und Loyalität oft über rote Teppiche hinausgehen und sich in stillen Momenten hinter den Kulissen zeigen.

Getty Images Bei der Premiere von "Song Sung Blue" in New York: Kate Hudson auf dem roten Teppich

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson auf dem roten Teppich

Getty Images Kate Hudson, Critics' Choice Awards 2026