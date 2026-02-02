Kate Hudson spricht offen über frühe Mutterschaft mit 23

Kate Hudson (46) blickt auf ein Leben zurück, in dem Kinder von Anfang an eine Hauptrolle spielten: Mit gerade einmal 23 wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter, wie sie jetzt im Gespräch mit dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter erzählt. Heute hat Kate drei Kinder, doch erst beim Dreh ihres neuen Films "Song Sung Blue" erlebte sie etwas, das für viele selbstverständlich klingt: längere Zeit am Stück ohne Kleinkind zu verbringen und sich voll auf die Arbeit zu konzentrieren. Während sie für die Dreharbeiten an wechselnden Orten unterwegs war, blieb ihre Familie zu Hause – ein Arrangement, das für die Schauspielerin völlig neue Seiten ihres Berufs und ihres Alltags sichtbar machte.

Im Interview beschreibt Kate, wie stark diese Zeit ihr Bewusstsein für die Belastung arbeitender Mütter geschärft hat. Sie schildert, dass sie jeweils zweieinhalb Wochen zum Set reiste, dann für eine Woche nach Hause zurückkehrte und dieses Pendeln mehrfach wiederholte. "Es lässt mich an Mütter denken, die diese Entscheidungen treffen, ihre Familie zu verlassen, um solche Filme zu drehen", sagte sie dem Hollywood Reporter. Man müsse sich selbst erlauben, nicht rund um die Uhr zu 100 Prozent präsent zu sein. Gleichzeitig blickt sie zurück auf ihren frühen Karriere-Durchbruch mit "Almost Famous" im Jahr 2000: Direkt nach der Schule kam der Erfolg, kurz darauf wurde sie schwanger, gründete eine Familie und bekam ihre Kinder "wirklich schnell" hintereinander. Heute ist ihr ältester Sohn Ryder erwachsen, Sohn Bingham im Teenageralter, Tochter Rani im Schulkindalter.

Wie sehr ihre Kinder inzwischen ein Wörtchen mitreden, bekam die Schauspielerin zuletzt auch in der Show "Late Night with Seth Meyers" zu spüren. Dort sprach Kate über ihren auffälligen 80er- und 90er-Jahre-Look in "Song Sung Blue" an der Seite von Hugh Jackman (57). Seth nannte die Frisuren der beiden "fantastisch", worauf Kate lachend klarstellte, dass es sich bei ihrer Mähne tatsächlich um ihr eigenes Haar handelte. Zu Hause kam der Style allerdings weniger gut an: "Ich habe meine Haare gemacht, meine Kinder per FaceTime angerufen, und sie meinten: 'Du kannst uns mit diesen Haaren nicht anrufen'", erzählte sie in der Sendung. Vor allem Tochter Rani, die laut Kate "sehr viele Style-Notizen" für ihre Mutter hat, tat sich mit dem voluminösen Retro-Look schwer und beobachtete jede Veränderung ganz genau.

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Film Awards 2025

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren drei Kindern 2022

Getty Images Kate Hudson und Hugh Jackman bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin

Imago Kate Hudson bei den Palm Springs International Film Awards 2026