Für die Sonntagsausgabe: "Stern TV" bekommt neue Moderatoren

Steffen Hallaschka (54) wird künftig nicht mehr die Sonntagsausgabe von Stern TV moderieren. Ab dem 15. Februar übernimmt Stefan Uhl, der über zwanzig Jahre für das RTL-Magazin arbeitet, diese Aufgabe und teilt sich die Moderation mit Mareile Höppner (48). Damit konzentriert sich Steffen fortan vollständig auf die Mittwochsausgabe der Sendung, die er seit 2011 moderiert. Die Rückkehr der Sonntagsausgabe nach der NFL-Pause bringt zudem frischen Wind ins Format: Ein neues Studio in Köln-Bocklemünd und ein überarbeitetes Design sollen das Magazin optisch aufwerten.

Stefan, der erst im August 2025 die Redaktionsleitung von "Stern TV" übernommen hatte, beschreibt das Moderieren der Sendung als eine große Ehre. "'Stern TV' ist seit über 20 Jahren mein berufliches Zuhause, deshalb bedeutet es mir wirklich viel, die Sendung am Sonntag jetzt auch moderieren zu dürfen", sagt der Journalist. Auch Christian Schleker, Chefredakteur Primetime RTL NEWS, zeigte sich zuversichtlich: "Mit Stefan Uhl haben wir zur Rückkehr der Sonntagsausgabe einen Moderator gewonnen, der 'Stern TV' seit vielen Jahren gut kennt." Neben seiner Arbeit für die Sendung ist er auch bekannt aus Formaten wie "Stern TV Inside" und "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking".

Der TV-Moderator zeigte sich auch abseits der Kameras als echte Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. In Barbara Schönebergers (51) Podcast "Frühstück mit Barbara" sprach Steffen ganz offen über sein Verhältnis zu seiner Geburtsstadt Kassel. "Es ist eine tolle Stadt – aber es ist halt keine hübsche Stadt", sagte er scherzhaft. Dass solche ehrlichen Worte bei den Kasselern nicht nur für Begeisterung sorgten, war dem Moderator schnell klar: "Es ging ein Raunen durchs Publikum – das darfst du nicht sagen!" Doch typisch Steffen, blieb er charmant und legte gleich nach: "Es gibt aber, liebe Kasseler, tolle Ecken in der Stadt!"

Getty Images Steffen Hallaschka, Dezember 2023

RTL / Stefan Gregorowius Stefan Uhl, Moderator

Getty Images Anne-Katrin Hallaschka und Steffen Hallaschka im September 2021

