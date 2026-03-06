Rapper Bushido sagt kurzfristig sein Konzert in Hamburg ab

Bushido (47) muss sein Konzert in Hamburg kurzfristig absagen. Eigentlich sollte der Rapper am Montag, den 9. März, im Rahmen seiner "Alles wird gut"-Tour in der Barclays Arena auftreten. Doch wenige Tage vor dem geplanten Auftritt wurde die Show gestrichen. Auf der Webseite der Arena wurde mitgeteilt, dass das Konzert aus "produktionstechnischen Gründen" nicht stattfinden kann. "Veranstalter und Künstler bedauern diese Entscheidung zutiefst. Die logistischen Abläufe der Tournee haben leider keine andere Lösung zugelassen", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Auch auf Instagram meldete sich Bushido selbst bei seinen Fans. "Das Konzert am Montag kann leider nicht stattfinden", erklärte er. Weitere Hintergründe zur Ursache nannte der 47-Jährige jedoch nicht. Ein Ersatztermin für Hamburg im Rahmen der Abschiedstour ist nicht geplant. Fans, die bereits Tickets gekauft haben, gehen allerdings nicht komplett leer aus. Sie haben die Möglichkeit, ihre Karten für den Auftritt in Berlin zu nutzen. Dort steht Bushido bereits am Samstag, den 7. März, in der Uber Arena auf der Bühne.

Schon vor einigen Monaten hatte die Deluxe-Box zu Bushidos letztem Album für Schlagzeilen gesorgt. Für das exklusive "VIP Backstage Pass"-Paket wurden damals stolze 1.999 Euro aufgerufen. Im Preis enthalten waren unter anderem ein Hoodie, ein goldenes Armband sowie ein persönliches Treffen mit Bushido inklusive eines kurzen Gesprächs und einer Cola Zero. Diese außergewöhnliche Fan-Aktion stieß bei vielen Fans und Beobachtern auf gemischte Reaktionen. Vor allem Sido (45) und B-Tight zeigten sich in einem YouTube-Video sichtlich überrascht über die hohen Kosten. Nachdem die beiden beim Ratespiel auf dem Kanal Rapschau zunächst von einer deutlich geringeren Summe ausgegangen waren, platzte es aus Sido förmlich heraus: "Was?!"

Imago Bushido live auf seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena in Hannover, 14.01.2026

Imago Bushido live in der Uber Arena in Berlin auf der Abschiedstournee "Alles wird gut - Tour 2026", 12. Januar 2026

Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt