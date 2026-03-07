Anna-Maria Ferchichi froh über rechtzeitigen Dubai-Absprung

Anna-Maria Ferchichi (44) kann mit Erleichterung auf den Umzug ihrer Familie von Dubai nach Grünwald zurückblicken. Ende 2025 kehrte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (47) und den acht gemeinsamen Kindern nach Deutschland zurück – eine Entscheidung, die sich positiv auf die ganze Familie ausgewirkt habe. In ihrer Instagram-Story reflektiert die Influencerin nun über die Veränderungen und zeigt sich dabei auch selbstkritisch: "Es macht mich ein bisschen traurig, dass ich vorher nicht gemerkt habe, dass unseren Kindern etwas gefehlt hat", gesteht sie gegenüber ihren Followern. In der bayerischen Heimat hätten die Kinder eine Freiheit gefunden, die in Dubai kaum möglich gewesen sei.

Während die Kinder in Dubai auf Fahrer angewiesen waren, sind sie in Grünwald nun "in jeder freien Minute mit ihren Freunden unterwegs." Der Alltag fühle sich mittlerweile "entschleunigt und entspannter" an, besonders weil ihre Kinder die Natur ganz neu entdecken könnten. Nicht nur der Wunsch nach einem neuen Lebensstil trieb den Umzug: Bereits im Sommer, als eine Rückkehr nach Deutschland noch gar nicht feststand, wollte sie die Immobilie in Dubai verkaufen. "Man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören", erklärt Anna-Maria rückblickend. Angesichts der aktuellen Lage im Nahen Osten habe sich diese Entscheidung als Glücksgriff erwiesen: "Wir haben das Glück gehabt, mit echt gutem Gewinn zu verkaufen. Jetzt sinkt alles dort."

Privat ordnet sich bei dem Paar vieles neu. Nach Monaten der Trennung wagten Anna-Maria und Bushido zuletzt ihr Comeback und zeigten sich offen darüber, dass sie an ihrer Beziehung arbeiten. Vor rund zwei Wochen sprach die achtfache Mutter nach einer Sitzung in der Paartherapie darüber, wie sehr sie die Aufarbeitung belastet und gleichzeitig motiviert, dranzubleiben. Damals zeigte sie sich in ihrer Instagram-Story mit Tränen in den Augen. "Ich fühle mich genauso, wie ich heute aussehe. Traurig, müde. Und ich habe mir vorgenommen, offener zu sein – ohne dabei unser Privates nach außen zu kehren", berichtete sie.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Februar 2026