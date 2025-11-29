Seth Meyers: Die Kids übernehmen seine Late-Night-Show

Für die diesjährige Thanksgiving-Ausgabe seiner Show "Late Night with Seth Meyers" hat Seth Meyers (51) sich ein ganz besonderes Highlight ausgedacht: Der Late-Night-Moderator lud seine eigenen Kinder als Gäste ein. Seine drei Sprösslinge, Ashe, Axel und Adelaide, standen im Rampenlicht, teilten amüsante Anekdoten und sorgten für zahlreiche Lacher. Ein Thema war unter anderem ein gemeinsames Foto in Elf-Kostümen, das sie speziell für die Feiertage gemacht hatten. Dabei ließ Tochter Adelaide die Zuschauer wissen, dass die Fahrt mit der U-Bahn zum Studiogelände weniger glanzvoll war: "Die U-Bahn roch nach Durchfall", stellte sie trocken fest.

Die drei Kinder sind das Ergebnis der glücklichen Ehe zwischen Seth und seiner Frau Alexi Ashe, mit der er seit 2013 verheiratet ist. Besonders Sohn Axel hat eine bemerkenswerte Geschichte, die Seth in einer früheren Show teilte: Er kam 2018 in der Lobby ihres Apartmentgebäudes zur Welt. Der Moderator schilderte damals humorvoll den chaotischen Ablauf der Geburt: "Ich rief die Notrufnummer 911 an und sagte im Laufe eines einminütigen Gesprächs: 'Wir bekommen ein Baby – wir bekommen ein Baby – wir haben ein Baby bekommen'." Obwohl dieses Thanksgiving-Special vor allem durch die Lockerheit und Witzigkeit der jungen Gäste geprägt war, ist es auch ein Ereignis, das die Werte von Familie und Zusammenhalt, gerade an Feiertagen, in den Fokus rückt.

Seth, bekannt für seine charmant ironische Art, hat es schon immer verstanden, sein Familienleben mit seinen Fans zu teilen. Seine Anekdoten über die Geburten seiner Kinder und den turbulenten Alltag einer fünfköpfigen Familie zeigen oft eine private und sympathische Seite des Showmasters. Während er berufsbedingt meist über politische Themen und Promis scherzt, bleibt deutlich: Die wichtigsten Bühnen in seinem Leben scheinen die familiären zu sein. Ob auf der Couch seiner Talkshow oder zu Hause in New York – Seth hat ein Händchen dafür, die Menschen zum Lachen zu bringen, ob groß oder klein.

Getty Images Seth Meyers im Januar 2020 in Santa Monica

Cindy Ord/Getty Images for The Headstrong Project Seth Meyers und Alexi Ashe bei einem Event von The Headstrong Project

Getty Images Seth Meyers im Dezember 2021