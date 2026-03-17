Moderatorin Kiki Shepard (74) stirbt an einem Herzinfarkt

Traurige Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche: Die beliebte TV-Moderatorin Kiki Shepard ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Die Amerikanerin erlitt am Montag in Los Angeles einen Herzinfarkt, wie TMZ berichtet. Ihr Vertreter LaShirl Smith bestätigte gegenüber dem Portal, dass Kikis Tod völlig unerwartet kam. Die Entertainerin wurde über Jahrzehnte hinweg einem Millionenpublikum bekannt und hinterließ ihre Spuren in zahlreichen erfolgreichen TV-Formaten. Besonders als Co-Moderatorin der legendären Musikshow "Showtime at the Apollo" feierte sie große Erfolge und wurde zu einem festen Bestandteil amerikanischer Wohnzimmer.

Von 1987 bis 2002 stand Kiki für "Showtime at the Apollo" auf der Bühne des ikonischen Theaters in Harlem. Insgesamt 15 Jahre lang moderierte sie an der Seite von Steve Harvey und half dabei, aufstrebende Künstler vorzustellen und deren Karrieren zu starten. Nach ihrer Zeit bei Apollo blieb die Entertainerin dem Fernsehen treu und trat in zahlreichen beliebten Serien auf. Zu ihren TV-Auftritten zählten unter anderem Formate wie "A Different World", Baywatch, "NYPD Blue", "Everybody Hates Chris" und Grey's Anatomy. Zudem war sie in dem Film "Blackjack Christmas" zu sehen und arbeitete auch fürs Theater.

Kikis Karriere in der Unterhaltungsbranche begann bereits in den frühen 1970er-Jahren. Damals startete sie als professionelle Tänzerin und trat weltweit auf, unter anderem mit der D.C. Repertory Dance Company. Später wagte sie sich auch ans Broadway-Theater und glänzte in Produktionen wie "Bubbling Brown Sugar", "Reggae", "Your Arms Too Short to Box With God" und "Porgy and Bess". Mit ihrer langjährigen Präsenz in der Showbranche und ihrem Engagement in verschiedenen Bereichen der Unterhaltung konnte Kiki auf eine beeindruckende Karriere von rund fünf Jahrzehnten zurückblicken.

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Getty Images KiKi Shepard, Moderatorin

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Getty Images Kiki Shepard im Jahr 2014

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Getty Images Kiki Shepard, März 2025