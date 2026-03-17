KI-Fotos von Tom Holland und Zendayas Hochzeit gehen viral

Ein Post mit vermeintlichen Hochzeitsfotos von Tom Holland (29) und Zendaya Coleman (29) sorgt seit zwei Wochen für Aufsehen im Netz. Der Digitalkünstler Juan Regueira Rodríguez veröffentlichte via Instagram eine Fotoreihe, die das Schauspielerpaar bei einer traumhaften Hochzeit in einer Kulisse ähnlich dem Comer See zu zeigen scheint. Doch die Bilder sind nicht echt – sie wurden mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt. Trotzdem sammelte der Beitrag bereits über zwölf Millionen Likes und löste heftige Reaktionen aus. Während einige User dem Paar gratulierten, kritisierten andere die Verwirrung, die KI-generierte Inhalte mittlerweile stiften. "Ich kann nicht mehr erkennen, was echt ist und was KI", kommentierte ein Nutzer.

Die gefälschten Hochzeitsbilder kamen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Gerüchte um eine heimliche Hochzeit ohnehin brodelten. Der langjährige Stylist von Zendaya, Law Roach, hatte bei den Actor Awards gegenüber Access Hollywood erklärt: "Die Hochzeit ist bereits passiert." Er fügte hinzu, dass alle das Ereignis "verpasst" hätten. Auch gegenüber Entertainment Tonight wiederholte er: "Ihr habt es verpasst. Die Hochzeit ist vorbei, tut mir leid." Zusätzlich veröffentlichte das Magazin People Fotos von Zendaya, die bei der Promotion ihres Films "The Drama" neben einem Verlobungsring auch einen weiteren goldenen Ring an der linken Hand trug, der wie ein Ehering aussah. Nach der Paris Fashion Week wurden ähnliche Vermutungen laut.

Auch bei den Oscars am Wochenende hatte Zendaya für Aufsehen gesorgt, als sie bei der Überreichung des Preises für die beste Regie neben ihrem Verlobungsring einen schmalen goldenen Ring trug. Tom und Zendaya lernten sich 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen. Im Jahr 2021 machten sie ihre Beziehung öffentlich, halten Details seitdem jedoch privat. In einem Podcast-Interview im Mai 2025 hatte Law Roach bereits verraten, dass die beiden versuchen würden, ihre Hochzeit so privat wie möglich zu halten. "Es wird keinen Vogue-Artikel geben und keine Bilder der Hochzeit. Die Leute, die sie einlädt, werden ihre Privatsphäre wirklich respektieren", erklärte er damals. Ob Tom und Zendaya tatsächlich verheiratet sind, bleibt trotz aller Hinweise und Spekulationen weiterhin unbestätigt.

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Instagram / heroemaniaco KI-Fotoreihe von Tom Holland und Zendaya geht im Netz viral, März 2026.

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Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024

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Imago Zendaya beim Louis-Vuitton-Photocall während der Pariser Fashion Week, 10. März 2026.