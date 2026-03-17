Während Beauty-Marathon: Kreislaufkollaps bei Carmen Geiss

Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (62) haben sich während ihres Aufenthalts in Abu Dhabi einem umfassenden Beauty- und Gesundheitsprogramm unterzogen – doch dabei kam es zu einem Kreislaufschock. In der aktuellen Episode von Die Geissens wird gezeigt, wie das Ehepaar sich zahlreichen medizinischen Behandlungen unterzog, darunter eine Stammzellentherapie, Leberuntersuchungen, Blutanalysen sowie die Verabreichung des Coenzyms NAD+. Während einer Blutabnahme brach Carmen plötzlich zusammen und erlitt massive Kreislaufprobleme. Die Millionärsgattin war so geschwächt, dass sie nicht einmal mehr das Orangensaft-Fläschchen greifen konnte, das Robert ihr reichen wollte. Die Assistentinnen der Praxis griffen sofort ein und legten Carmen unter Aufsicht des behandelnden Arztes eine Infusion.

Neben den inneren Untersuchungen standen auch zahlreiche Beauty-Behandlungen auf dem Programm. Das Paar ließ sich Peelings, Haarwurzelbehandlungen und ein sogenanntes Vampire-Lifting verabreichen, bei dem zentrifugiertes Eigenblut in die Gesichtshaut gespritzt wird. Töchter Davina (22) und Shania (21) beobachteten die Behandlungen ihrer Eltern mit sichtlicher Sorge. "Ich mache mir Sorgen um Mama", gestand Davina, während Shania ihre Mutter als völlig kraftlos wahrnahm. Glücklicherweise zeigte die Infusion schnell Wirkung und Carmen erholte sich wieder. Robert kommentierte den Vorfall später trocken: "So ein niedriger Blutdruck kann eben auch ein Handicap sein."

Das Vampire-Lifting wurde für Robert zur schmerzhaften Tortur. Der Unternehmer verglich die Injektionen ins Gesicht mit "kleinen Schlangenbissen" und äußerte erstmals Zweifel am Sinn der ganzen Prozedur. "Ich glaube nicht, dass das alles gesund ist, was wir da machen", gab er zu. Auch Carmen zeigte sich verunsichert und fragte die Mediziner ängstlich, ob sie durch die Stiche am Augenlid blind werden könne. Dass die beiden trotz solcher Strapazen weiterhin auf umfassende Beauty-Behandlungen setzen, verwundert nicht – schließlich befinden sich Carmen und Robert derzeit ohnehin längere Zeit im Nahen Osten, wo ihre Luxusjacht "Indigo Star" am Persischen Golf umgebaut wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carmen Geiss, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Reality-TV-Star, im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen und Robert Geiss, Unternehmer