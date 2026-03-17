Erwarten Sebastian Stan und Annabelle Wallis erstes Baby?

Sebastian Stan (43) soll zum ersten Mal Vater werden! Der Schauspieler und seine Freundin Annabelle Wallis (41) erwarten wohl ihr erstes gemeinsames Kind. Das berichtete das Portal TMZ. Weitere Details wie der genaue Geburtstermin oder das Geschlecht des Babys wurden bisher jedoch nicht bekannt gegeben. Sebastian und Annabelle sind bereits seit rund vier Jahren ein Paar und halten ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die beiden Schauspieler treten nur selten gemeinsam auf roten Teppichen auf, zeigten sich aber zuletzt im Februar bei einem Date in New York City händchenhaltend am Valentinstag.

Die angebliche Babyfreude kommt zu einem Zeitpunkt, an dem beide Stars beruflich enorm eingespannt sind. Sebastian hat ein vollgepacktes Jahr vor sich und wird in seinem neuen Film "Fjord" zu sehen sein. Außerdem steht der mit Spannung erwartete Marvel-Blockbuster "Avengers: Doomsday" an, in dem der Golden Globe-Gewinner ebenfalls eine Rolle spielt. Auch Annabelle kann sich über spannende Projekte freuen. Die 41-Jährige dreht aktuell den Actionfilm "Mutiny" an der Seite von Jason Statham (58), der im August in die Kinos kommen soll. Darüber hinaus wird die Schauspielerin in der Netflix-Produktion "Unabomb" über den berüchtigten Unabomber Ted Kaczynski zu sehen sein.

Sebastian, der durch seine Rolle als Winter Soldier in mehreren Marvel-Filmen international bekannt wurde, und Annabelle, die vor allem durch die Serie Peaky Blinders Bekanntheit erlangte, werden seit 2022 miteinander in Verbindung gebracht. Die beiden pflegen eine sehr private Beziehung und geben nur selten Einblicke in ihr Liebesleben. Auf Anfragen zur angeblichen Baby-Nachricht haben die Vertreter der beiden Schauspieler bisher noch nicht reagiert und sich nicht zu den Details einer möglichen Schwangerschaft geäußert.

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im März 2025

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Getty Images Annabelle Wallis im März 2022

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im Februar 2025