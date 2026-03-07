Kaugummiverbot für Simon Cowell bei "Britain's Got Talent"

Simon Cowell (66) soll von den Produzenten der britischen Talentshow "Britain's Got Talent" ein Kaugummiverbot erhalten haben. Wie The Sun berichtet, entdeckte das Team nach den Aufzeichnungen der Auditions klebrige Kaugummireste unter dem Jurypult des 66-Jährigen. Eine Quelle verriet der Zeitung: "Simon kaut immer Kaugummi am Set und hat den Produzenten damit echte Kopfschmerzen bereitet. Sie versuchten, das Kaugummiverbot durchzusetzen, aber Simon 'Nein' zu sagen, ist eine Aufgabe für sich." Besonders peinlich wurde es für den Produzenten kürzlich während eines Drehs, als ein Stück Kaugummi unbemerkt an seiner schwarzen Hose klebte, während er vor tausenden Fans über die Bühne lief.

Simon, der in seiner neuen Castingshow "Who's In The Band" eine Boyband sucht, hatte bereits früher zugegeben, dass seine nervigste Angewohnheit das Kauen von Kaugummi ist. Er nutzt eine spezielle Marke, die gegen schlechten Atem helfen soll. Simon selbst räumte ein, dass er sehr laut kaut und das "alle in den Wahnsinn treibt". Der Insider betonte gegenüber The Sun, dass die klebrigen Hinterlassenschaften unter seinem Pult mittlerweile zu einem echten Problem geworden sind.

Simon ist seit vielen Jahren als Juror bei "Britain's Got Talent" zu sehen und prägt die Show mit seinem oft direkten und kritischen Stil. Zuletzt kündigte er laut Daily Mail für die neue Staffel an, dass die Zuschauer so nah wie nie zuvor hinter die Kulissen blicken können. "Wir haben versucht, es dieses Jahr anders zu machen. Die Absicht ist, so viel wie möglich vom Hintergrund der Show zu zeigen", erklärte er. Die Fans sollen erleben können, wie es ist, ein Kandidat zu sein und wie die Show gemacht wird. Seine Jurykollegin Amanda Holden (55) lobte zudem kürzlich, dass Simon nach einigen "weichen" Jahren wieder zu seinem ehrlichen, direkten Urteil zurückgefunden habe.

Getty Images Simon Cowell, Show-Juror

IMAGO / Cover-Images Simon Cowell, "America's Got Talent"-Juror

Getty Images Amanda Holden bei der Premiere von "Britain's Got Talent", Februar 2026