UK-Umzug: Britney Spears wird von Simon Cowell unterstützt

Britney Spears (44) denkt jetzt offenbar ernsthaft über einen radikalen Neuanfang nach: Die Sängerin erwägt, ihre bisherigen Lebensverhältnisse in Los Angeles hinter sich zu lassen und sich im ländlichen England niederzulassen. Nach intensiven Jahren im Rampenlicht und emotionalen Herausforderungen sucht die 44-Jährige nun offenbar nach Ruhe und Rückzug. Unterstützung erhält sie dabei von niemand Geringerem als Simon Cowell (66), mit dem sie bereits 2012 bei der Castingshow X Factor zusammengearbeitet hat. Laut Insider-Informationen der OK! wandte sich Britney gezielt an den Musikproduzenten.

In den Cotswolds, einer malerischen Region Englands, erhofft sich Britney die ideale Umgebung für ihren Neustart. Die Region hatte Simon wärmstens empfohlen, da er selbst 2021 dorthin gezogen ist. "Simon äußerte sich sehr positiv über seinen eigenen Umzug und bezeichnete ihn als eine der klügsten Entscheidungen, die er je getroffen hat", erklärte eine Quelle jetzt gegenüber OK!. Besonders wichtig scheint der Sängerin die Aussicht auf ein privates Umfeld zu sein, ohne sich dabei vollständig zu isolieren. Der Schritt soll ihr helfen, die Beziehungen zu ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James wieder aufzubauen und ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben zu führen.

Bereits vor Kurzem hatte Britney Spears immer wieder von England geschwärmt und über einen Umzug nachgedacht. Eine Quelle erklärte gegenüber The Sun, dass der Abschied von Los Angeles für die Sängerin jetzt möglicherweise genau der richtige Schritt sei. Ob Britney diesen großen Neuanfang tatsächlich wagt, bleibt jedoch noch unklar. Simon Cowell scheint ihr dabei als unterstützender und vertrauenswürdiger Berater zur Seite zu stehen. Dank seiner Erfahrung könnte Britney nun ihre nächsten Schritte sorgfältig planen und vielleicht schon bald das englische Landleben genießen.

Imago Simon Cowell und Britney Spears bei der "X-Factor" Viewing Party in Los Angeles, 2012

Instagram / simoncowell Simon Cowell sitzt in seinem Wohnzimmer

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar