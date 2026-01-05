"Who's In The Band": Simon Cowell sucht nach neuer Boyband

Simon Cowell (66) macht ernst: Der Casting-King sucht mit der neuen TV-Show "Who's In The Band" nach einer weiteren Boyband – und das ausgerechnet für seine bisherige Konkurrenz Disney+. Schon in wenigen Wochen sollen weltweit die ersten Castings anlaufen, bei denen junge Talente in – so der besondere Clou – bunten Pods gegeneinander antreten und gleichzeitig denselben Song singen. Das Format, das zunächst für den US-Sender ABC geplant ist und anschließend über den Streamingdienst international verfügbar sein soll, holt Simon diesmal als Juror an die Seite von Mel B. (50) Für viele Nachwuchssänger ist das die Chance auf den ganz großen Durchbruch – denn am Ende winkt ein Plattenvertrag mit einem Major-Label.

Die Pilotfolge von "Who's In The Band" ist bereits abgedreht, wie die britische Zeitung The Sun berichtet. Neben Simon und Mel B saß demnach auch Joe Jonas (36) in der Jury – die Moderation übernimmt Musikerin Rei Ami, bekannt als Singstimme von Zoey im Netflix-Film KPop Demon Hunters. Während Fans noch über Stil, Sound und finale Besetzung der neuen Boyband spekulieren, läuft bei Simon längst die Promotion für sein aktuelles Projekt "Simon Cowell: The Next Act" auf Netflix, aus dem bereits die siebenköpfige Gruppe December 10 hervorgegangen ist. Deren Cover von "Bye, Bye, Bye" der Kultband NSYNC feierte Mitte Dezember als Akustik-Performance aus den Metropolis Studios Premiere auf YouTube und wurde am Ende der sechsteiligen Doku-Serie bereits kurz angeteasert.

Mit "Who's In The Band" treibt Simon seine Mission weiter voran, wieder mehr frische Gesichter ins Popgeschäft zu bringen. Der Produzent, der mit Boybands wie One Direction und Westlife Welterfolge feierte, hatte sich zuvor gegenüber Daily Mail besorgt über die Lage der Branche gezeigt: "Im Moment unterschreiben Plattenfirmen nicht genug neue Talente", erklärte er und verwies auf die harte Online-Konkurrenz für Newcomer. Privat verbringt Simon seine Zeit gern mit seinem Sohn, über den er in Interviews wiederholt offen gesprochen hat, und scheint seine Leidenschaft für die Entdeckung junger Stimmen auch abseits der großen Shows nicht verloren zu haben. In seinen Formaten sucht er seit Jahren nach dem Gefühl von früheren Castings, bei denen sich Fremde zu engeren Teams, Bands und manchmal sogar zu Freundschaften fürs Leben zusammenschließen.

Getty Images Simon Cowell, April 2022

Getty Images Mel B., Simon Cowell und Heidi Klum bei "America's Got Talent: Fantasy League"

Getty Images "One Direction" mit ihrem Produzenten Simon Cowell im Dezember 2010