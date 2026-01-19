Simon Cowells Ex kauft direkt neben seiner Villa ein Anwesen

Überraschende Nachbarschaft in den Cotswolds: Simon Cowell (66) wohnt jetzt Tür an Tür mit seiner Ex-Freundin Jackie St Clair. Die frühere Page-Three-Schönheit hat sich ein Anwesen gesichert, das direkt an Simons Landhaus grenzt. Der Produzent, der sich mit seinen Verflossenen traditionell gut versteht, lebt dort mit seiner langjährigen Partnerin Lauren Silverman (49), die er Gerüchten zufolge inzwischen heimlich geheiratet haben soll. Ein Anwohner beschreibt die neue Konstellation gegenüber Mirror folgendermaßen: "Wenn Simon aus seinem Küchenfenster schaut, sieht er Jackie, und umgekehrt."

Laut dem Bericht hat Jackie in einem besonders noblen Teil der Cotswolds zugeschlagen – und soll sich dabei nicht mit einem kleinen Häuschen begnügt haben. "Jackie hat sich ein Haus gesichert, das an Simons Anwesen angrenzt. Ihr Haus ist größer als seines, da ist definitiv ein bisschen Konkurrenz im Spiel", erklärte der Anwohner dem Blatt. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Wege der beiden im Immobilienmarkt kreuzen. Schon in London lebten Simon und Jackie in Holland Park nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Brisant wird der neue Nachbarschafts-Deal vor allem wegen Jackies langjährigem Zerwürfnis mit Simons enger Freundin und Ex-Partnerin Sinitta, die der früheren Glamour-Modelkollegin in der Vergangenheit öffentlich schwere Vorwürfe gemacht hatte. Laut Mirror sagte sie damals: "Jackie St Clair, du bist die Quelle aller Lügen und Falschinformationen. Es tut mir leid, aber nach 25 Jahren hörst du immer noch nicht auf zu schikanieren und zu mobben." Es könnte also spannend werden, wie die beiden aufeinander reagieren, falls es vor Simons Haus zu einer persönlichen Begegnung kommen sollte.

Abseits des Nachbarschaftsthemas treibt Simon seine eigenen Pläne voran. Für sein denkmalgeschütztes Anwesen hat er jüngst eine Party-Scheune beantragt – offiziell ein "kleiner" Anbau, der mit rund 74 Quadratmetern allerdings die Größe eines durchschnittlichen Neubaus in Großbritannien erreicht. Sein Sprecher wollte sich dazu nicht äußern. Seit er die Cotswolds zu seiner Heimat gemacht hat, teilt er das prominente Stadtviertel mit Größen wie den Beckhams und Talkshow-Queen Ellen DeGeneres (67). Dass Jackie nun erneut in seine unmittelbare Nähe gezogen ist, mag zwar aufhorchen lassen, überrascht aber nicht wirklich, wenn man Simons bekanntermaßen gutes Verhältnis zu seinen Ex-Partnerinnen bedenkt.

Getty Images Simon Cowell, Show-Juror

IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024

IMAGO / WENN Simon Cowell, September 2025