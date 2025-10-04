Oasis-Star Paul Arthurs: Kampf gegen Krebs bremst Tour aus

Paul Arthurs (60), bekannt als "Bonehead" und Gitarrist der legendären Band Oasis, hat eine schockierende Diagnose mit seinen Fans geteilt. Der Musiker gab auf der Plattform X bekannt, dass bei ihm Anfang des Jahres Prostatakrebs festgestellt wurde. Trotz der ernsten Situation gibt es positive Neuigkeiten: Die Behandlung zeigt Wirkung, wodurch Paul Teile der laufenden Reunion-Tour der Band begleiten konnte. Nun steht jedoch die nächste Behandlungsphase an, weshalb der Musiker die Konzerte in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney verpassen wird. Seine Rückkehr wird für die Auftritte in Südamerika erwartet, weshalb er seinen Fans für November eine Wiedervereinigung auf der Bühne in Aussicht stellt.

In seinem Statement betonte Paul, dass er sehr traurig sei, bei den besagten Shows nicht dabei sein zu können, er sich jedoch auf eine baldige Rückkehr freue. "Habt eine fantastische Zeit, wenn ihr diesen Monat auf die Konzerte geht, und ich sehe euch im November wieder mit der Band auf der Bühne", richtete er sich an die Fans. Der Musiker, der bereits 2022 gegen Tonsillenkrebs kämpfte, sieht sich nach eigener Aussage "gut erholt" und optimistisch für den weiteren Verlauf seiner Behandlung. Fans in aller Welt sowie seine Wegbegleiter zollen ihm in dieser Zeit großartigen Zuspruch und wünschen ihm viel Kraft.

Paul, der als Gründungsmitglied von Oasis eine Schlüsselrolle einnahm, hat nicht nur die ikonischen Klänge der Band geprägt, sondern trug auch maßgeblich dazu bei, die Brüder Liam und Noel Gallagher (58) wieder an einen Tisch zu bringen. Die aktuelle Reunion-Tour, die nach fast anderthalb Jahrzehnten des Schweigens und der Rivalität der Brüder gefeiert wird, hat enormen Zuspruch erfahren. Die Fans verehren ihn nicht nur als Musiker, sondern auch als Persönlichkeit, die Hoffnung und Harmonie verkörpert. Solch eine Rolle in einer der bedeutendsten Bands der 90er-Jahre bleibt unvergessen.

WENN Ltd Paul Arthurs im Juni 2019

Sebastian Gabsch / Future Image Paul Arthurs und Liam Gallagher 2016 in Berlin

Getty Images Oasis im Juli 2025 in Cardiff