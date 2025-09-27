Vor Gericht: Gallagher-Bruder Paul bestreitet Vergewaltigung

Paul Gallagher, der ältere Bruder der Oasis-Mitglieder Liam Gallagher (53) und Noel Gallagher (58), bekennt sich laut Mirror bei einem erneuten Gerichtstermin in London nicht schuldig im Fall einer Reihe schwerer Vorwürfe. Dem 59-Jährigen aus East Finchley, Nord-London, werden unter anderem Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, absichtliche Strangulation, Morddrohungen und Körperverletzung zur Last gelegt. Die mutmaßlichen Straftaten sollen sich zwischen 2022 und 2024 ereignet haben. Vor dem Southwark Crown Court wurde nun ein Gerichtsprozess für den September 2027 angesetzt.

Paul erschien zu einer Anhörung am Harrow Crown Court, nachdem er im August bei einer kurzen Sitzung am Westminster Magistrates' Court lediglich seine allgemeinen Angaben bestätigt hatte. Die polizeilichen Ermittlungen gegen ihn begannen im Jahr 2024, nachdem eine Frau schwere Anschuldigungen erhoben hatte, die sie detailliert den Behörden schilderte. Speziell ausgebildete Beamte betreuen die Frau. Laut einem Polizeisprecher umfassen die Vorwürfe unter anderem wiederholtes gewalttätiges und bedrohliches Verhalten des Angeklagten.

In der Familie Gallagher war Paul bisher weniger im Rampenlicht als seine jüngeren Brüder, die mit der Band Oasis weltweiten Erfolg feierten. Allerdings ist durch diverse Interviews bekannt, dass er oft eine vermittelnde Rolle angesichts der konfliktreichen Beziehung zwischen Liam und Noel betonte. Die von ständigen Auseinandersetzungen geprägte Dynamik der Brüder endete 2009 mit der Auflösung der Band. Paul hielt sich meist im Hintergrund – das Rampenlicht seiner Brüder mied er bewusst. Umso überraschender kommt es für viele, dass nun solche schwerwiegenden Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden.

Getty Images Noel und Liam Gallagher

Getty Images Noel, Paul, Liam und Mama Peggy Gallagher Mitte der 70er Jahre

Getty Images Noel und Liam Gallagher