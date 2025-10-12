Ein Junge: Liam Gallagher ist zum ersten Mal Opa geworden

Liam Gallagher (53) hat einen neuen Titel: Großvater! Seine Tochter Molly Moorish-Gallagher, die älteste der vier Kinder des Oasis-Stars, hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Auf Instagram teilte die frischgebackene Mutter die freudige Nachricht mit einer Reihe von Fotos und schrieb dazu: "Eine Nachricht an dich, Rudy", was offenbar eine Anspielung auf den Namen ihres Sohnes Rudy ist. Die 27-Jährige wurde bei den ersten Babyfotos von ihrem Partner, dem Fußballer Nat Phillips, begleitet. Auch Mollys Mutter, die Sängerin Lisa Moorish, zeigte sich begeistert, kommentierte: "Ich bin Rudy, ich bin neu" und feierte damit ihren Enkel.

Molly und Nat sind seit 2021 ein Paar und hatten ihre Beziehung im Folgejahr offiziell gemacht. Bereits im Mai dieses Jahres kündigten sie den Familienzuwachs an. Mit einem Video, das sie liebevoll ihren wachsenden Bauch zeigend zeigte, hatten sie ihre Fans auf die Reise mitgenommen. Nachdem Molly eine Tasse mit der Aufschrift "Mum" zeigte, ließ Nat ebenfalls keine Zweifel an seiner Vorfreude: "Ich kann es kaum erwarten, ich liebe euch beide so sehr", schrieb er damals. Nat, der aktuell für Derby County spielt, hat ein enges Verhältnis zu seinem Schwiegervater Liam, obwohl der Musiker leidenschaftlicher Anhänger von Manchester City ist.

Liam und seine Tochter Molly hatten lange Zeit ein distanziertes Verhältnis. Molly stammt aus der kurzen Liaison des Musikers mit Lisa Moorish. Erst vor wenigen Jahren fanden der Musiker und seine Tochter zueinander, nachdem sie sich erst im Alter von 20 Jahren kennengelernt hatten. Neben Molly hat Liam drei weitere Kinder: Lennon und Gene, die aus seinen Ehen mit Patsy Kensit und Nicole Appleton (50) stammen, sowie seine jüngste Tochter Gemma, die aus einer Affäre mit Liza Ghorbani hervorging. Der Star selbst genießt seit 2019 sein privates Glück mit Debbie Gwyther.

Getty Images Liam Gallagher, Musiker

Instagram / mollymoorishgallagher Nat Phillips und Baby Rudy, Oktober 2025

Instagram / mollymoorishgallagher Schwangere Molly Moorish, Tochter von Liam Gallagher, und ihr Freund Nathaniel