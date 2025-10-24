"Patriarchat in Aktion": Lily Allen kritisiert Oasis-Show

Lily Allen (40) hat sich im Perfect Magazine über die Ungleichbehandlung von weiblichen und männlichen Musikern geäußert und dabei die Comeback-Tour von Oasis ins Visier genommen. Sie war kürzlich bei einem Konzert und der After-Show-Party der Band und erklärte, das Konzert als großartig empfunden zu haben. Dennoch nutzte sie die Gelegenheit, auf das, wie sie es nennt, "Patriarchat in Aktion" hinzuweisen. Während Liam Gallagher (53) bei einem Auftritt einfach dastehen und singen könne, müssten Frauen krasse Tanzeinlagen bieten und deutlich mehr leisten: "Eine Frau muss ihre Existenz ständig rechtfertigen, während ein Mann das nicht muss", führte sie aus.

Lily, bekannt für Hits wie "Smile" und "Not Fair", verglich ihren Eindruck der Oasis-Show mit einem Lady Gaga (39) Auftritt, den sie kurz darauf besuchte: "m Gegensatz dazu ging ich am nächsten Abend in die O2-Arena, um Lady Gaga zu sehen, und der Unterschied zwischen dem, was eine Frau in eine Show stecken muss, um im Geschäft bestehen zu können, ist wie Tag und Nacht." Die Musikerin lobte dennoch das Songwriting von Noel Gallagher (58) und ihre Liebe zu Oasis, bemängelte aber die offensichtlich geschlechtsspezifischen Standards.

In ihrer Autobiografie von 2018, "My Thoughts Exactly", wies die Sängerin zudem auf eine frühere Begegnung mit Liam Gallagher hin, die 2009 zu einer Affäre geführt haben soll. Damals traf Lily Liam auf einem Flug nach Tokio, während beide zum Fuji Rock Festival unterwegs waren. Sie behauptete, sie hätten sich betrunken und hätten Sex im Flugzeug gehabt – ein Ereignis, das ihren Platz im sogenannten "Mile-High-Club" sicherte: "Irgendwann fanden Liam und ich uns zusammen auf der Toilette wieder und taten etwas, was er nicht hätte tun sollen, und es waren keine Drogen." Zu dieser Zeit war Liam noch mit Nicole Appleton (50) von der Band All Saints verheiratet.

Getty Images Lily Allen im Juni 2025

IMAGO / Avalon.red Liam und Noel Gallagher beim Oasis-Reunion-Konzert 2025

Getty Images Liam Gallagher und Nicole Appleton im Mai 2010