Trotz schwerer Vorwürfe: Paul Gallagher begleitet Oasis-Tour

Im Rahmen ihrer Reunion-Tour jettet die Band Oasis weiter um die Welt, doch abseits der Bühne sorgt einer der Gallagher-Brüder für Diskussionen: Paul Gallagher, der ältere Bruder von Liam Gallagher (53) und Noel Gallagher (58), reist seit Beginn der Welttournee mit – von Australien über die USA bis nach Südamerika. Während die Band vor Zehntausenden spielt, hält Paul mit der Kamera drauf. Was so manchem Fan und Kritiker übel aufstößt: Paul ist aktuell auf Kaution frei, gegen ihn werden in Großbritannien schwere strafrechtliche Vorwürfe erhoben. Laut Daily Mail wird er für die Tour um die Welt geflogen und für seine Fotografendienste bezahlt. Die Band schweigt, Fans und Kritiker fragen, wie jemand mit derart gravierenden Vorwürfen wie ein VIP um den Globus reisen kann.

Die Liste der Vorwürfe ist lang. Dem 59-Jährigen werden unter anderem Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, absichtliche Strangulation, Zwangskontrolle, Drohungen und Körperverletzung zur Last gelegt. Paul bestritt die Anklagepunkte bei einem Gerichtstermin in London und plädierte in allen Fällen auf nicht schuldig. Eine Frau soll zwischen 2022 und 2024 Opfer der mutmaßlichen Taten geworden sein. Während offizielle Stimmen rar bleiben, tauchen immer wieder Backstage-Fotos auf, die Paul mit Kamera zeigen. Liam widmete seinem Bruder beim vorletzten UK-Konzert in Wembley den Song "Stand By Me". "Ich möchte dieses Lied Paul Gallagher widmen", sagte er Berichten zufolge, bevor er den Hit von 1997 anstimmte.

Paul wuchs mit Liam und Noel im südlichen Manchester-Stadtteil Burnage auf, stand aber nie als Mitglied mit Oasis auf der Bühne. Er arbeitete als DJ und Fotograf und lebt in einer Wohnung, die Noel 2004 gekauft hat. Über sein Leben abseits des Rampenlichts sagte er in der Vergangenheit, er versuche, "unsichtbar" zu bleiben. Rund um die Familie Gallagher prägten Höhen und Tiefen immer wieder das Bild in der Öffentlichkeit. Während Liam und Noel als Musiker im Fokus stehen, blieb Paul meist im Hintergrund – nun aber rückt er durch die Reisepläne und die laufenden Verfahren ins Licht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Gallagher und Noel Gallagher im Juli 2025 in Cardiff

Anzeige Anzeige

Getty Images Noel und Liam Gallagher

Anzeige Anzeige

Getty Images Noel, Paul, Liam und Mama Peggy Gallagher Mitte der 70er Jahre