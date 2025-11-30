William und Kate aktualisieren ihr Wappen mit neuen Titeln

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben ihrem offiziellen Wappen nach zwölf Jahren ein subtiles, aber bedeutendes Update verpasst. Erstmals war die überarbeitete Version jetzt in der Royal Variety Charity-Broschüre zu sehen, die anlässlich eines Events am 19. November 2025 in London verteilt wurde. Im aktualisierten Design sind nun Federn integriert, die auf Williams Rolle als Prinz von Wales verweisen – eine Tradition, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Auch die Kronen wurden in der Grafik angepasst, um ihren Status als Prinz und Prinzessin von Wales zu reflektieren.

Zudem enthält das Wappen jetzt den Wahlspruch "Ich dien" – das ist mittelhochdeutsch und bedeutet "Ich diene". Seit mehreren Jahrhunderten ist das Motto in England so im Gebrauch – ohne je übersetzt zu werden – und geht der Legende nach auf den deutschstämmigen König Johann von Böhmen zurück. Der Adlige fiel 1346 in einer Schlacht gegen die Engländer, woraufhin der damalige englische Thronfolger den Helm des toten Königs mit der Aufschrift "Ich dien" als Trophäe übernommen haben soll. Seither wurde das Motto von fast allen nachfolgenden Princes of Wales im persönlichen Abzeichen geführt, wie jetzt auch von William.

Zum glamourösen Royal Variety Event erschien Prinzessin Kate in einem eleganten grünen Samtkleid des deutschen Designerlabels Talbot Runhof, das nicht nur bei ohnehin modebegeisterten Fans für Aufsehen sorgte. Die Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof berichteten im Gespräch mit Hello!, dass sie erst kurz vor dem Auftritt der Prinzessin über ihre Entscheidung, das Kleid zu tragen, informiert wurden. Das figurbetonte Modell ist – wenig überraschend – inzwischen ausverkauft, aber die Marke plant, kurz vor Weihnachten eine neue Serie zu produzieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei einem Besuch der Long Meadow Cidery spazieren Prinz William und Prinzessin Kate durch die Obstgärten

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025