Für Yeliz Koc ist es noch ungewohnt, Jimi "Papa" zu nennen

Seit ein paar Monaten steht das Leben der kleinen Snow Elanie Koc (4) Kopf. Seitdem sich ihre Eltern Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) versöhnt haben, hat sie plötzlich einen Papa – ein Umstand, der auch für ihre Mama noch sehr ungewohnt ist. "Snow weiß jetzt, wer ihr Papa ist", sagt sie in einem Interview mit Joyn, wobei ihr das Wort "Papa" ziemlich schwer über die Lippen geht. "Das ist für mich auch noch komisch. Ich muss jetzt ja auch Papa sagen", erklärt sie.

Jimi zeigt Verständnis dafür, für ihn selbst sei es auch noch komisch, so genannt zu werden. Wichtig sei letztendlich aber nur, dass es für Snow nicht komisch ist. Und die Vierjährige freue sich darüber, nun wie die anderen Kinder auch einen Vater zu haben. Als Jimi wieder in ihr Leben trat, habe es aber eine Weile gedauert, bis sie ihn als den gesehen habe. "Hä, ich habe doch nur Mama. Ich habe keinen Papa", habe sie damals noch gesagt. Die Verbindung der beiden werde aber immer besser: "Wir verstehen uns gut. [...] Ich werde jetzt auch gucken, dass ich nicht mehr so viel herumreise. Ich möchte die freie Zeit mehr nutzen, um bei ihr in Hannover zu sein."

"Ich lerne jeden Tag als Vater dazu", erklärte der 33-Jährige bereits früher in einem Interview mit Bild, wie er immer mehr in seine neue Rolle hineinwächst. Obwohl die Eltern sich noch vor der Geburt ihrer Tochter trennten, war Jimi die ersten Monate von Snows Leben präsent, danach brach der Kontakt aber für mehrere Jahre ab. Mittlerweile verstehen sich Yeliz und Jimi privat wieder gut – wie ihre Familiendynamik inzwischen funktioniert, können Fans ab dem 2. Dezember in der neuen Show "Yeliz & Jimi – We Are Family?" verfolgen.

Joyn / Julia Feldhagen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc