"Yeliz & Jimi – We Are Family?!": Dann startet die neue Show

Die Bühne ist frei für Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33): Der offizielle Trailer zu ihrer Reality-Doku "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" ist da – und der Starttermin steht auch schon fest. Ab 2. Dezember laufen zwei Folgen direkt zum Auftakt auf Sky und WOW, die Episoden drei und vier folgen am 9. Dezember. Im Trailer fällt Yeliz mit einem Satz den Startschuss. "Wurde auch Zeit", heißt es in dem Clip, den Sky heute veröffentlichte. Präsentiert wurde das Video bereits im Rahmen einer Watchparty, moderiert von Greta Engelfried, vor Fans und prominenten Gästen. Die Serie verspricht große Gefühle, familiäre Einblicke – und jede Menge Drama.

Bei der Watchparty mischten sich neben Yeliz und Jimi auch bekannte Gesichter unter die Zuschauer. Mit dabei waren unter anderem Ryan Wöhrl und Alessia Herren (23), außerdem weitere Stars aus dem Reality-Kosmos. Der Streaminganbieter zeigt die vierteilige Serie zunächst als Doppelpremiere, bevor eine Woche später die restlichen Folgen erscheinen. Die Macher versprechen intime Momente aus dem gemeinsamen Alltag der Ex-Partner mit ihrer Tochter, Rückblicke auf Höhen und Tiefen ihrer Beziehung sowie Einordnungen aktueller Ereignisse.

Bereits im Vorfeld war klar geworden: Die Zuschauer können in der Doku keine Versöhnung oder ein Liebescomeback erwarten. Das hatte Yeliz im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram deutlich gemacht. "Nein", lautete die Antwort der Reality-TV-Darstellerin auf die Frage, ob sie und der Vater ihrer Tochter wieder zusammen seien. Damit beendete sie die Spekulationen, die vor allem nach Jimis Aussagen bei Promi Big Brother kursierten. Für Gesprächsstoff sorgt außerdem ein weiteres Thema, das während der Dreharbeiten nicht ausgespart wurde. Im Sommer war der Schauspieler festgenommen worden. In der Serie wird auch dieser Vorfall verarbeitet und soll den Fans einen ganz neuen Einblick in den turbulenten Alltag der Patchworkfamilie geben.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025