Nach Haft: So steht es um Jimi Blue Ochsenknechts Finanzen

Nach einigen turbulenten Monaten bringt Jimi Blue Ochsenknecht (33) langsam wieder Ruhe in sein Leben. Der Schauspieler und Musiker, der im Juni nach einer unbezahlten Hotelrechnung kurzzeitig inhaftiert war und eine Geldstrafe von 18.000 Euro erhielt, arbeitet daran, seine finanzielle Lage zu stabilisieren. "Es läuft stabiler, ich habe ein gutes Team mit Steuerberater und Anwalt", erklärte Jimi Blue im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Zwar sei noch nicht alles perfekt, doch er sei auf einem guten Weg und habe bereits mehrere Raten der Geldstrafe bezahlt. "Ich habe insgesamt ein halbes Jahr Zeit", betonte er und zeigte sich zuversichtlich, diese Herausforderung zu meistern: "Auch das gehört zu den Dingen, die ich erledigen muss und erledigen werde."

Neben seinen finanziellen Verpflichtungen richtet der ehemalige TV-Star seinen Fokus auch auf sein Leben als Vater. Seine vierjährige Tochter Snow, die aus seiner früheren Beziehung mit Yeliz Koc (32) stammt, steht für ihn an erster Stelle. Nach längerer Funkstille zwischen den Ex-Partnern näherten sich die beiden wieder an, um eine gemeinsame Basis für die Erziehung ihres Kindes zu schaffen. Jimi Blue beschreibt sein Vaterdasein als eine Aufgabe, die ihn verändert hat: "Ich bin strukturierter und setze andere Prioritäten." Besonders wichtig ist ihm, die Mutter seiner Tochter zu unterstützen, da Yeliz in den ersten Jahren nach der Trennung nahezu allein für Snow verantwortlich war. "Sie hat schließlich drei, vier Jahre alles alleine gemacht", zeigte er sich im Interview einsichtig.

Ab Dezember werden Fans etwas tiefer in das Leben von Jimi Blue und seiner Familie blicken können. Sky zeigt in der neuen Reality-Serie "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" die Bemühungen des ehemaligen Paares, einen harmonischen Alltag als Patchwork-Familie zu gestalten. Auch abseits der Kameras scheint der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht (69) motiviert, frische Impulse in sein Leben zu bringen – obwohl er seine "innere Ruhe noch nicht gefunden" habe, wie er gegenüber Bild einräumte. Mit einem rätselhaften Instagram-Post deutete der Promi Big Brother-Gewinner kürzlich ein bevorstehendes Projekt an, das unter dem Motto "neues Kapitel" steht. Weitere Details dazu sollen am Dienstag, 18. November, bekannt gegeben werden.

Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn am Landesgericht Innsbruck, 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Joyn / Willi Weber Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Finale