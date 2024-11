Heiß: Matthias Schweighöfer und Ruby posieren total intim

Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) heizen ihren Fans mit neuen Schnappschüssen ein! Auf Instagram teilen die Schauspieler private Einblicke in ein Fotoshooting für das ICON Magazine – und die sind ziemlich intim! Ein Foto zeigt, wie die beiden nur in Unterwäsche auf einem Bett liegen, während sie sich innig umarmen. Auf einer anderen Aufnahme ziehen Matthias und seine Partnerin sogar gänzlich blank: Sie stehen eng nebeneinander, wobei sich sanft ihre Hände berühren. "Ich fühle mich so dankbar und glücklich, Teil davon zu sein. Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung!", schreibt Ruby dazu.

In der Kommentarspalte findet das heiße Shooting große Unterstützung – und das nicht nur bei ihren Fans. Auch bekannte Gesichter reagieren mit Begeisterung auf das Posting. Die einstigen Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen Barbara Meier (38) und Lena Gercke (36) kommentieren beispielsweise mit einem schlichten "Wow". Ex-Bachelor David Jackson schließt sich an und schreibt: "Ich liebe es!" Sonja Gerhardt (35) ist offenbar auch hin und weg von den Aufnahmen. Die Schauspielerin schwärmt: "Mega!"

Seit fünf Jahren gehen Matthias und Ruby bereits gemeinsam durchs Leben. Im September plauderte das Paar sein Liebesgeheimnis gegenüber Gala aus. "Miteinander reden steht an erster Stelle. Es gilt jeden Tag, auf sich und den Partner einzugehen und gemeinsam zu wachsen", erklärte der 43-Jährige. Die 28-Jährige fügte hinzu, dass es auch wichtig sei, einander Raum zu geben: "Das gehört zu den Basis-Skills, wenn man als Paar auch beruflich zusammenarbeitet."

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee beim Filmfestival in Cannes 2024

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der Netflix Golden Globe After Party 2024

