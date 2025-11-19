"Rising Actor": So reagiert Ruby O. Fee auf die Auszeichnung

Glänzender Abend für Ruby O. Fee (29): Bei den Glamour "Women of the Year" Awards wurde die Schauspielerin in der vergangenen Woche in Berlin als "Rising Actor" geehrt – und damit als eine der spannendsten Stimmen ihrer Generation gefeiert. Die Schauspielerin, die längst nicht mehr nur als Nachwuchstalent gehandelt wird, zeigte sich gegenüber Promiflash überwältigt von dieser besonderen Ehrung. "Es ist toll. Also, ich bin total aufgeregt. [...] Ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass ich auf die Bühne gehen will und irgendwas sagen möchte, was anderen etwas auf den Weg mitgibt, und ob ich das hinbekomme", offenbarte sie.

Auf der Bühne war von ihrer Nervosität aber nichts mehr zu spüren. Als Ruby schließlich die Bühne betrat, um ihren Glamour-Award entgegenzunehmen, verwandelte sie sich in eine wahre Botschafterin für Sisterhood und Female Empowerment. Mit einer klaren und kraftvollen Stimme sprach sie zu den Anwesenden und legte dabei einen Auftritt hin, der sowohl stark als auch beeindruckend war. In ihrer Rede betonte sie, wie wichtig es sei, Stärke in all ihren Facetten zu verstehen und zu leben: "Stärke kann laut sein. Sie kann auch leise sein. Sie kann zweifeln. Sie kann loslassen, zuhören – und trotzdem unbeirrbar bleiben."

Die in Costa Rica geborene und international aufgewachsene Darstellerin verfolgte schon früh ihren Traum, Schauspielerin zu werden. Mit nur 14 Jahren gab sie ihr Debüt in den Filmen "Womb" und "Allein gegen die Zeit" und bewies bereits zu Beginn ihrer Karriere ihr außergewöhnliches Talent. Bald folgten erste Auszeichnungen wie der Goldene Spatz und der Günter-Strack-Fernsehpreis. Spätestens durch ihre Rollen in Filmen wie "Zazy" und der internationalen Netflix-Produktion "Army of Thieves" hat sich Ruby als facettenreiche Künstlerin etabliert. Dabei betonte sie immer wieder, dass sie ihre Sinnlichkeit, Weiblichkeit und Lebensfreude nicht verstecken möchte, sondern stolz auf diese Eigenschaften ist.

IMAGO / Marja Ruby O. Fee bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

IMAGO / Marja Ruby O. Fee bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

IMAGO / Future Image Ruby O. Fee, Schauspielerin