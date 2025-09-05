Ellie Goulding zeigt sich erstmals mit ihrem neuen Freund

Ellie Goulding (38) wurde erstmalig mit ihrem neuen Freund Beau Minniear in aller Öffentlichkeit gesehen. Das Paar genoss einen entspannten Spaziergang durch die Straßen von London, bei dem der 28-jährige Schauspieler zärtlich den Po der Sängerin während ihrer romantischen Route streichelte. Das zeigen aktuelle Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Ellie, bekannt für Hits wie "Burn", wirkte gut gelaunt und trug ein lässiges Outfit, bestehend aus einem grauen Hoodie, einem weißen langen T-Shirt und schwarzen Leggings.

Die neue romantische Verbindung kommt inmitten einer turbulenten Zeit nach der Trennung von Ellies Ehemann Caspar Jopling (33). Zusammen mit ihm hat sie einen vierjährigen Sohn namens Arthur. Ellie und Beau scheinen jedoch nicht nur romantisch verbunden zu sein: Sie teilen gemeinsame Interessen wie Sport und Kunst. Fans spekulierten bereits über das neue Liebesglück der Sängerin, nachdem ein kryptisches Video auf TikTok aufgetaucht war. Der mittlerweile wieder gelöschte Clip deutete auf eine neue Romanze hin, in dem Ellie einen Arm streichelt, der angeblich zu Beau gehört.

Ihre Ehe mit dem Kunsthändler Caspar Jopling scheiterte trotz Bemühungen. Der Hauptgrund soll das unterschiedliche Lebenstempo der beiden gewesen sein. Dennoch betonten die zwei, dass kein böses Blut zwischen ihnen fließt. "Ellie und ich bleiben gute Freunde und Co-Eltern für Arthur, das beste Kind auf der Welt", hieß es im Februar 2024 in einem offiziellen Statement ihres Ex-Partners auf Instagram.

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

Getty Images Beau Minniear, Dezember 2024

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019