Emily Blunt arbeitete mit Coach an amerikanischem Akzent

Emily Blunt (42) gibt für ihre Rolle in "The Smashing Machine" alles und arbeitet intensiv an ihrem amerikanischen Akzent – denn sie verkörpert das frühere Playboy-Model Dawn Staples. Obwohl die aus England stammende Schauspielerin in den USA lebt und dank ihres Ehemannes sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause von dem Dialekt umgeben ist, nutzt sie dennoch die Unterstützung einer erfahrenen Dialekt-Trainerin. "Ich nehme mir dafür Zeit. Ich arbeite hart dafür", erzählt Emily gegenüber Promiflash. Liz Himmelstein, die bereits mit zahlreichen Schauspielern zusammengearbeitet hat, half Emily dabei, den Akzent so authentisch wie möglich zu meistern und dabei nicht nur die Aussprache, sondern die ganze Persönlichkeit der Rolle zu verinnerlichen.

Für Emily ist es besonders wichtig, sich vollständig in ihre Rollen hineinzuversetzen. Um Mark Kerrs Partnerin Dawn überzeugend darzustellen, studierte die Schauspielerin ihre Manierismen und Eigenarten bis ins Detail. Diese Herangehensweise ermöglicht Emily, ihre Figuren über den bloßen sprachlichen Ausdruck hinaus lebendig wirken zu lassen. Dabei schafft es die zweifache Mutter, trotz all des amerikanischen Einflusses in ihrem Leben eine gewisse Balance zu wahren: Die Schauspielerin betont, wie stolz sie darauf ist, dass ihre Kinder auch ihren britischen Wurzeln verbunden bleiben sollen.

Bereits in früheren Projekten hat Emily bewiesen, dass sie sich mit Hingabe in ihre Rollen einfühlen kann. Besonders ihre Zusammenarbeit mit Co-Star Dwayne Johnson (53) zeigt ihr Engagement. Nachdem sie schon in "Jungle Cruise" gemeinsam vor der Kamera gestanden hatten, konnten sie bei "Smashing Machine" erneut auf die perfekte Chemie zwischen ihnen bauen. Emily beschrieb die Dreharbeiten als harmonisch und inspirierend, während sie ein beeindruckendes Bild ihrer Figur und deren vielschichtiger Beziehung zum von Dwayne verkörperten Mark Kerr zeichnete.

Getty Images Emily Blunt, September 2025

Getty Images Dwayne Johnson und Emily Blunt auf dem Toronto Film Festival

Getty Images Emily Blunt und Dwayne Johnson bei den Filmfestspielen in Venedig, 2025