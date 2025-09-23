Dwayne Johnson und Emily strahlen auf Premiere in Berlin

Emily Blunt (42) verzauberte am Montagabend in Berlin bei der Premiere von "The Smashing Machine" im Zoo Palast, bei der auch Promiflash anwesend war. Die Schauspielerin trug ein schimmerndes, nudefarbenes Paillettenkleid mit einem schwarzen Bustier und zog damit alle Blicke auf sich, während sie für die Fotografen posierte. Begleitet wurde sie von ihrem Co-Star Dwayne Johnson (53), der für seine Rolle als Mark Kerr eine unglaubliche Verwandlung durchlief. Das Duo zeigte sich gut gelaunt auf dem roten Teppich und sorgte mit seinem Auftreten für einen glamourösen Abend.

In "The Smashing Machine", einem Biopic, das sich um das bewegte Leben des ehemaligen MMA-Fighters Mark Kerr dreht, beeindruckt Dwayne Johnson mit einer bislang unbekannten schauspielerischen Tiefe. "Mark war der größte Kämpfer der Welt, aber dieser Film geht weit über das Kämpfen hinaus – er ist eine Liebesgeschichte", erklärte der Schauspieler bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Premiere. Emily Blunt spielt Marks damalige Frau Dawn Staples, eine Figur, die ebenso wie ihr Mann mit persönlichen Kämpfen zu ringen hat. Der Film zeigt nicht nur die Erfolge des Athleten, sondern beleuchtet auch seine Herausforderungen, darunter die Überwindung von Substanzmissbrauch.

Abseits der Leinwand präsentierten sich die beiden Hauptdarsteller als eingespieltes Team. Emily und Dwayne lobten einander in Interviews für ihre Zusammenarbeit und die intensiven Vorbereitungen auf die jeweiligen Rollen. Für Dwayne bedeutete die Rolle zudem eine körperliche und emotionale Herausforderung, die ihm jedoch die Möglichkeit gab, sein schauspielerisches Können auf eine neue Weise zu demonstrieren. Emily, bekannt für ihre Eleganz und Professionalität, beeindruckte nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch mit ihrem Feingefühl für die facettenreiche Rolle der Dawn Staples.

Getty Images Dwayne Johnson und Emily Blunt, 2025

Getty Images Emily Blunt, 2025

Getty Images Dwayne Johnson und Emily Blunt auf dem Toronto Film Festival