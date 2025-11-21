Klub-Überraschung: Hugh Jackman & Kate Hudson rocken Berlin

Hugh Jackman (57) und Kate Hudson (46) sorgten am Mittwochabend in Berlin für ein unvergessliches Erlebnis. Nach ihrem Besuch bei der Filmpremiere ihres neuen Films "Song Sung Blue" überraschten die beiden Hollywoodstars das Publikum im kleinen Kreuzberger Klub Fluxbau mit einem spontanen Auftritt. Unterstützt von der Berliner Coverband Ludi & the Lads griffen sie kurzerhand zum Mikrofon und performten live. Die Idee zu dieser außergewöhnlichen Aktion entstand bereits hinter den Kulissen der Premierenveranstaltung, als die beiden über einen ungewöhnlichen Abschluss ihres Abends nachdachten.

Der Überraschungsauftritt war eine besondere Zugabe, die niemand im Publikum erwartet hatte. Im Film "Song Sung Blue" schlüpfen Hugh und Kate in die Rollen eines Musikerduos, das in den 80er-Jahren als Neil-Diamond-Tribute-Band auftritt. Passend dazu gaben sie auch auf der Stage in Berlin Songs des Kultsängers zum Besten. Regisseur Craig Brewer, der den Film auf einer wahren Geschichte basierend inszenierte, hatte lange davon geträumt, diese Story auf die große Leinwand zu bringen. Die beiden Schauspieler werden für ihre Darstellung des Duos "Lightning und Thunder" schon vor Kinostart am ersten Weihnachtsfeiertag hochgelobt.

Abseits der Bühne sollen sich Hugh und Kate beim Dreh prächtig verstanden haben – die Schauspielerin und der Entertainer teilten am Set nicht nur die Liebe zur Schauspielerei, sondern auch zur Musik. Kate stand schon als Teenager in Schulproduktionen auf der Bühne und sang. Hugh hat eine Begeisterung für Musical-Bühnen und überzeugte schon bei "The Greatest Showman" als großer Performer. Im Interview mit The Hollywood Reporter schwärmte Kate kürzlich: "Es ist schwer, Hughs Magie nicht zu spüren – er ist ein magischer, strahlender Mann. Es ist wirklich schwer, sich nicht in ihn zu verlieben."

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin

Getty Images Kate Hudson und Hugh Jackman bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin

Getty Images Kate Hudson und Hugh Jackman bei den Governors Awards 2025