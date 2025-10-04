Kate Hudson feiert den siebten Geburtstag ihrer Tochter Rani

Kate Hudson (46) hatte am Donnerstag allen Grund zu feiern: Ihre jüngste Tochter Rani wurde sieben Jahre alt! Zu diesem Anlass teilte die Schauspielerin auf Instagram eine Reihe bezaubernder Bilder und Videos, die besondere Momente mit ihrer Tochter festhalten. Ob im Urlaub, beim Tanzen oder hinter den Kulissen – die Aufnahmen zeigen Rani in ihrer ganzen fröhlichen und lebhaften Art. Ein Clip zeigte sogar Rani und ihren Vater, Kates Verlobten Danny Fujikawa (39), beim Gitarrenunterricht. In einer liebevollen Nachricht schrieb Kate: "Meine kleine Dame ist heute 7! Mein süßes, funkelndes, freches, albernes Sonnenschein-Mädchen! Du bist das Licht meines Lebens."

Kate, die ihre Tochter zusammen mit dem Musiker großzieht, ließ ihre Fans auf charmante Weise an den Familienmomenten teilhaben. Auf den Fotos ist die stolze Mutter beispielsweise beim Schwimmen mit ihrer Tochter zu sehen oder beim Erkunden von Höhlen im Urlaub. Dabei strahlte Rani in einem dunkelblauen Badeanzug, während sich die Familie gut gelaunt auf einem Boot entspannte. Der Instagram-Post, musikalisch untermalt von Cyndi Laupers "Girls Just Want to Have Fun", zog zahlreiche Glückwünsche von Prominenten nach sich: Brenda Song (37) und Rita Wilson (68) gehörten zu den Gratulanten, die in den Kommentaren liebe Worte hinterließen.

Kate hat in der Vergangenheit schon öfter erzählt, wie stolz sie auf ihre Töchter ist und wie sehr sie deren Persönlichkeiten bewundert. Im letzten Jahr offenbarte sie, dass Rani in vielen Dingen nach ihr kommt, vor allem bei ihrem Sinn für Mode. Sie beschrieb Rani als "magisch" und erwähnte, dass sie manchmal ewig brauche, um das Haus zu verlassen, weil ihr Stil so wichtig sei. Gleichzeitig erkennt Kate in Rani auch viele liebevolle und einfühlsame Züge: "Sie ist viel emotionaler als ich es als Kind war, und ein riesiger Empath." Es ist diese Mischung aus Lebensfreude und Sensibilität, die Rani für Kate so besonders macht.

