30 Jahre Hollywood: Dafür ist Kate Hudson besonders dankbar

Kate Hudson (46) sprach anlässlich der Weltpremiere ihres neuen Biopics "Song Sung Blue" beim AFI Fest in Hollywood über ihre fast drei Jahrzehnte umfassende Karriere in der Filmbranche. Die Schauspielerin betonte gegenüber People, dass die Begegnungen, die sie während dieser Zeit hatte, für sie das größte Geschenk seien. "Ich fühle mich so glücklich, in einer Welt voller faszinierender, intelligenter und außergewöhnlicher Menschen zu leben", erklärte die 46-Jährige. In der neuen Produktion spielt Kate die Rolle von Claire Sardina, die zusammen mit ihrem Ehemann Mike, dargestellt von Hugh Jackman (57), als Neil-Diamond-Tribute-Band Lightning & Thunder auftritt.

Die Schauspielerin zeigte sich begeistert über die Vielseitigkeit des Films und beschrieb ihn als die bisherige Krönung ihrer Karriere. "Alles, was ich jemals lernen oder erreichen wollte, konnte ich in diesem Film vereinen", sagte sie und betonte ihre Freude darüber, dass der Regisseur Craig Brewer sie für die Rolle ausgewählt habe. Um in die Figur einzutauchen, half Kate nach eigenen Angaben ein ungewöhnliches Detail: die Haare. "Sobald die heißen Lockenwickler entfernt wurden, fühlte ich mich wie ein komplett anderer Mensch", erzählt sie. Die Lebensfreude und der Optimismus ihrer Rolle Claire hätten sie besonders beeindruckt und inspiriert.

Neben der Arbeit am Film hatte Kate auch die Möglichkeit, Neil Diamond (84) persönlich kennenzulernen, was ihr eine neue Wertschätzung für dessen Musik vermittelte. "Neil hat dieses Talent, Menschen zusammenzubringen", schwärmte die Schauspielerin. Seine Songs hätten etwas Verbindendes, das Menschen fröhlich stimmt und sie gemeinsam singen lässt. Für Kate, die ihren Durchbruch 1998 mit dem Film "Desert Blue" feierte, sei "Song Sung Blue" eine Herzensangelegenheit, die ihre beruflichen und persönlichen Leidenschaften perfekt vereine.

Getty Images Kate Hudson bei der Closing-Night-Premiere von "Song Sung Blue" beim AFI Fest 2025 in Hollywood

Getty Images Kate Hudson bei den Golden Globes 2025

Getty Images Kate Hudson bei der Premiere von "Running Point", Februar 2025