Bikinis, Familie und ein Boot: Kate Hudson genoss den Sommer

Kate Hudson (46) verabschiedet sich stilvoll vom Sommer und begeistert ihre Fans mit einem Instagram-Post voller sonniger Impressionen. In einer Serie von Fotos zeigte die 46-jährige Schauspielerin unter anderem ihren durchtrainierten Körper in verschiedenen Bikini-Outfits. Ob in einem blauen Bikini-Top mit gestreiften Hosen oder in einem schicken weißen Bikini auf einem Boot – Kate strahlte pure Lebensfreude und einen Sinn für Mode aus. Ihre Familie und Freunde waren ebenfalls Teil der Schnappschüsse, darunter ihr Sohn Ryder, ihre Tochter Rani und ihr Stiefvater Kurt Russell (74).

Neben den modischen Akzenten und den Strandmomenten enthielt der Post auch Eindrücke von gemeinsamen Mahlzeiten und Aktivitäten. Kate zeigte sich dabei in entspannter Umgebung, sichtlich genießend und umgeben von ihren Liebsten. Dies scheint nicht nur bei ihren Fans, sondern auch bei Freunden aus der Filmbranche gut anzukommen. Bereits zuvor hatte die Schauspielerin in einem anderen Instagram-Post von ihrem Familienurlaub in Colorado geschwärmt, wo sie mit ihrer stetigen Verbindung zur Natur und ihrer Liebe zur Musik abermals beeindruckte.

Bekannt für ihre lässige Art, gibt Kate immer wieder intime Einblicke in ihr Leben, sei es in den sozialen Medien oder in Interviews. Auch in einem Podcast sprach die Schauspielerin kürzlich über die Herausforderungen des Mutterseins und den Balanceakt, Kindern sowohl Freiräume als auch notwendige Unterstützung zu geben. Mit drei Kindern aus unterschiedlichen Lebensabschnitten und Beziehungen zeigt sie, wie sie Harmonie in ihren turbulenten Alltag bringt. Besonders Familienzeit scheint für sie von großer Bedeutung zu sein, wie ihre jüngsten Urlaubsfotos einmal mehr verdeutlichen. Kates Hingabe für die Familie und ihre authentische Verbindung zu ihren Fans machen sie zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten Hollywoods.

Getty Images Kate Hudson bei den Golden Globes 2025

https://www.instagram.com/p/DN6xMWJAecl/?img_index=1 Kate Hudson im August 2025

Instagram / katehudson Kate Hudson, Juli 2025