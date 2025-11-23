Würde Lars Steinhöfel mal in das Dschungelcamp ziehen?

Lars Steinhöfel (39), bekannt aus der Welt der Schauspielerei, sorgte Ende 2024 für Gesprächsstoff, während er auf Reisen in Bangkok und Bali war. Der Grund: Gerüchte rund um eine mögliche Teilnahme am Dschungelcamp. In einem Gespräch mit Promiflash gab Lars zu, dass ihn diese Spekulationen bis nach Thailand und Indonesien erreichten. "Ich habe mich so ein bisschen geehrt gefühlt, dass man mir das zutraut, ins Dschungelcamp zu ziehen", verriet der Schauspieler. Während er seine Reise mit nahestehenden Menschen genoss, spielte das Thema jedoch nur am Rande eine Rolle für ihn.

Ganz abgeneigt scheint der Schauspieler einer Teilnahme an der Show aber nicht zu sein. Er könne sich gut vorstellen, an einem solchen Format mitzuwirken, erklärte er. Allerdings übte er auch deutliche Kritik an der Sendung. So empfindet Lars die Show als zunehmend "fake und gestellt" und bemängelt, dass es dort an beeindruckenden Persönlichkeiten fehle. "Es waren ja keine großen Persönlichkeiten mehr drin, so wo man sagt 'Boah, das muss ich jetzt unbedingt sehen'", äußerte er sich zum Cast der letzten Staffel. Lars wünscht sich stattdessen weniger Reality-Stars und eine authentischere Show.

Abseits der Spekulationen ist Lars vor allem als leidenschaftlicher Schauspieler bekannt, der sich seit Jahren in der Unterhaltungsbranche einen Namen gemacht hat. Privat schätzt er erfüllende Momente mit seinen Liebsten, wie die Reise nach Bali zeigt, bei der er diese Zeit genossen hat. Ob er tatsächlich in das nächste Dschungelcamp einzieht, bleibt offen, doch seine Fans können gespannt sein, ob sich der Schauspieler eines Tages dieser Herausforderung stellen wird. Klar ist, dass Lars eine klare Meinung zur aktuellen Fernsehlandschaft hat – und sich eine Rückbesinnung auf echte Persönlichkeiten und Authentizität wünscht.

Imago Lars Steinhöfel, November 2023

Horst Galuschka / ActionPress Lars Steinhöfel, Schauspieler

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel im Februar 2025