Seit längerem Single: Datet Evanthia Benetatou aktuell?

Evanthia Benetatou (33) meldet sich mit einem privaten Update aus ihrem Leben: Aktuell steht das Thema Dating bei der Reality-TV-Bekanntheit nicht im Fokus. Bei der Premiere von "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" stellte sie gegenüber Promiflash klar, dass ihre Prioritäten momentan woanders liegen. "Dieses Jahr ist der Fokus auf meinem Kind und auf meinem kleinen Comeback im TV", erzählte sie. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin möchte sich zu 100 Prozent um ihren Sohn kümmern und betonte: "Der Richtige an meiner Seite muss bestimmte Bedingungen erfüllen." Nach ihrer Aussage befindet sich ein geeigneter Partner wohl kaum in der Reality-Welt.

Auch zu ihren Ansprüchen an einen potenziellen Partner äußerte sich Evanthia offen. Sie wünsche sich Bodenständigkeit, klare Lebensziele und einen selbstbewussten Mann, der nicht nur ihren Sohn bedingungslos akzeptiert, sondern auch liebt. "Ich sage mal, zuerst mein Kind und dann ich", machte sie ihre Prioritäten deutlich. Zukünftig möchte sie zudem vermeiden, jemanden aus ihrem Privatleben in die Öffentlichkeit zu ziehen. Sie erklärte: "Wenn, dann darf er mir meilenweit voraus sein, was die Öffentlichkeit angeht, aber ich werde nie wieder jemanden neu damit reinziehen." Ist das etwa ein kleiner Seitenhieb auf ihren Ex-Partner und den Vater ihres Kindes Chris Broy (36)?

Bei der Premiere sprach die Influencerin auch über ihren Sohn. Sie berichtete gegenüber Promiflash, dass George inzwischen eine wichtige männliche Bezugsperson habe. "Mittlerweile hat er eine sehr enge Bezugsperson, die ihm sehr viel Liebe schenkt, also eine männliche Bezugsperson, die immer für ihn da ist und die er vielleicht auch als Papafigur sehen könnte", erzählte Evanthia. Gleichzeitig betonte sie: "Aber er weiß dennoch, wer sein Vater ist." Über Chris erklärte die TV-Bekanntheit, dass der Vater aktuell keinen Kontakt zu George habe.

IMAGO / Future Image Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

IMAGO / BREUEL-BILD Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George