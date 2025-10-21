Blake Lively vor Gericht: Ryan und Taylor nicht vernommen

Im Rechtsstreit um den Film "It Ends with Us" haben zahlreiche Personen, die mit Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41) am Set des Projekts gearbeitet hatten, unter Eid ausgesagt. Neben der Schauspielerin selbst wurden auch ihre Kolleginnen Jenny Slate (43) und Isabela Ferrer befragt, ebenso wie die Autorin Colleen Hoover, deren Roman die Grundlage des Films bildet. Auch Mitglieder aus Livelys persönlichem Umfeld, wie ihre Publicistin Leslie Sloane und ihr Make-up-Artist Vivian Baker, mussten Fragen beantworten, berichtet das Magazin People. Prominente Namen wie Livelys Ehemann Ryan Reynolds (48) und Sängerin Taylor Swift (35) blieben jedoch von den Befragungen verschont.

Die rechtlichen Auseinandersetzungen begannen Ende letzten Jahres, als Blake Baldoni wegen sexueller Belästigung und Rufschädigung verklagte. Die Vorwürfe umfassen unter anderem Bodyshaming und Verleumdungskampagnen gegen die Schauspielerin. Baldoni, der den Film inszenierte und zusätzlich als Produzent tätig war, weist diese Anschuldigungen entschieden zurück. Der Film, der im August 2024 veröffentlicht wurde, war an den Kinokassen ein großer Erfolg, doch die anschließenden Anschuldigungen warfen einen Schatten auf den Triumph. Baldonis Anwalt spricht aktuell von einem Konflikt, der sowohl die beruflichen als auch persönlichen Kreise der Beteiligten betrifft.

Abseits der juristischen Kontroversen zeigen sich Blake und Ryan als starke Einheit. Das Paar, das seit über einem Jahrzehnt verheiratet ist, meistert nicht nur den Alltag mit vier gemeinsamen Kindern, sondern setzt auch immer wieder liebevolle Akzente in der Öffentlichkeit. Ryan, der sich aus dem Konflikt heraushält, veröffentlichte zuletzt ein seltenes Foto der beiden, das sie entspannt und glücklich zeigt. Die Schauspielerin, bekannt aus Produktionen wie "Gossip Girl", scheint auch privat Rückhalt bei ihrem Ehemann und ihrer Familie zu finden, während sie sich den Anstrengungen des Gerichtsverfahrens stellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, April 2025

Anzeige Anzeige

Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Another Simple Favor", April 2025