Der Verlust seines Vaters (†) prägt Ryan Reynolds bis heute

Ryan Reynolds (48) sprach kürzlich in einer Fragerunde zur Veröffentlichung seiner Dokumentation "John Candy: I Like Me" über die komplexe Beziehung zu seinem verstorbenen Vater und den Umgang mit Trauer. Der Schauspieler, der mit Blake Lively (38) vier Kinder großzieht, erklärte laut People, dass Trauer oft unerwartet auftrete. "Es trifft dich wie ein Güterzug", so Ryan, der schilderte, wie ihn der Verlust seines Vaters auch Jahre später plötzlich überwältigte. James Reynolds verstarb 2015 mit 74 Jahren nach einem langen Kampf gegen die Parkinson-Krankheit.

Der Hollywoodstar erzählte weiter, dass er kurz vor dem Tod seines Vaters einen bedeutungsvollen Brief geschrieben hatte, in dem er die besonderen Momente ihrer Beziehung auflistete. Obwohl ihr Verhältnis schwierig gewesen sei, gab es für Ryan auch positive Erinnerungen, etwa an die Integrität seines Vaters. "Meine Heilung kommt vor allem durch die Beziehung zu meinen eigenen Kindern", sagte er gegenüber People. Zudem engagiert er sich für die Initiative More to Parkinson’s, die auf weniger bekannte Symptome wie Halluzinationen und Wahnvorstellungen aufmerksam macht, die er bei seinem Vater beobachtet hatte.

Bei der Promotion zu seiner Dokumentation wirkte Ryan ungewohnt angespannt, was bei Fans nicht unbemerkt blieb. Bereits zuvor hatte er Kritik für seine gereizte Reaktion gegenüber einem Kinderreporter erhalten. Ob der Druck rund um das Projekt oder die emotionalen Erinnerungen daran schuld waren, darüber kann nur spekuliert werden. Der Schauspieler betont aber, dass ihm seine Kinder helfen, schwierige Erlebnisse zu verarbeiten – ein Aspekt, der auch seine Rolle als Vater prägt. Seine Worte zeigen, dass selbst in der Glamourwelt von Hollywood Themen wie Verlust und Heilung universelle Herausforderungen bleiben.

Getty Images Ryan Reynolds im Januar 2025

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler