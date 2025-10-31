Jamie Lee Curtis feiert Sydney Sweeneys gewagtes Naked-Dress

Sydney Sweeney (28) sorgte bei der Variety "Power of Women"-Gala am 29. Oktober in Beverly Hills nicht nur mit ihrem eleganten Auftritt für Aufsehen, sondern auch durch ein herzliches Zusammentreffen mit Jamie Lee Curtis (66). Die beiden Schauspielerinnen posierten gemeinsam für Fotos, wobei Jamie Lee Curtis die Kreation von Sydney sichtlich bewunderte. In einem Video von Entertainment Tonight ist zu sehen, wie Jamie Lee die Handschrift von Christian Cowan (29) in Form des funkelnden Kleids ihrer Kollegin humorvoll kommentiert und anschließend beide herzlich lächeln und sich umarmen. Sydney schritt dabei selbstbewusst in dem silbernen Kleid über den Teppich, das mit Kristallbesatz und einer raffinierten Silhouette überzeugte.

Während die Euphoria-Darstellerin für ihren auffälligen Look viel Aufmerksamkeit erhielt, wurde sie bei der Veranstaltung auch für ihre Leistung und Ausstrahlung gefeiert. Sharon Stone (67) nutzte ihren Auftritt, um Sydney zu loben und verteidigte die Schauspielerin vor Kritik, die sie aufgrund ihrer Rolle als Werbegesicht einer Kampagne von American Eagle erlitten hatte. Dabei ließ Sharon keine Zweifel daran, wie wichtig es sei, sich selbstbewusst zu präsentieren: "Es ist vollkommen in Ordnung, das zu zeigen, was man hat", sagte sie in ihrer Rede. Jamie Lee Curtis zeigte sich ebenfalls in zeitloser Eleganz und rundete den Abend durch ihre positive und unterstützende Art ab.

Sydney Sweeney beeindruckte nicht nur durch Mode, sondern bekennt in Interviews immer wieder, dass sie sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlt. Bereits früher sprach die Schauspielerin darüber, dass sie in der Highschool unsicher über ihren Körper war und sogar eine Brustoperation in Betracht zog, wovon ihre Mutter sie abbrachte. Diese Selbstakzeptanz scheint nun ihre Stärke zu sein, die sie auch auf der Gala ausstrahlte. Mit Diamantohrringen und sanftem Make-up setzte sie perfekt Akzente. Das "Naked-Dress" ist für sie offenbar mehr als ein Styling-Statement – es zeigt eine Frau, die sich selbst gefunden hat.

Getty Images Sydney Sweeney und Jamie Lee Curtis, Los Angeles, Oktober 2025

Getty Images Sydney Sweeney bei der "Variety Power of Women"-Gala, Los Angeles, Oktober 2025

Getty Images Sydney Sweeney und Christy Martin, Los Angeles, Oktober 2025