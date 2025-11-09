Jamie Lee Curtis teilt No-Make-up-Foto mit mutigem Statement

Jamie Lee Curtis (66) hat auf Instagram kürzlich ein Selfie ohne Make-up veröffentlicht und dabei offen über die Wahrheit hinter ihren glamourösen Auftritten gesprochen. Die 66-jährige Schauspielerin erklärte in ihrem Beitrag, dass sie sowohl zu Hause als auch beruflich ein "fantastisches Team von Helfern" habe, das sie dabei unterstütze, die "beste Version" von sich selbst zu präsentieren. Doch der eigentliche Anlass für den Beitrag war ein ehrlicher Einblick hinter die schöne Fassade: "Die Wahrheit ist, dass wir alle morgens aufwachen, in den Spiegel schauen und dort das Problem, die Lösung und die Möglichkeiten sehen", schrieb sie zu dem Foto.

Neben ihren Social-Media-Aktivitäten äußerte die Oscar-Preisträgerin auch kritische Ansichten zu Schönheitsoperationen. In einem Interview mit dem Guardian erklärte sie, dass sie die Entwicklung von chirurgischen und kosmetischen Eingriffen als "Genozid an einer Generation von Frauen" bezeichnet. Sie sprach sich insbesondere gegen die Normalisierung solcher Eingriffe aus und sieht darin eine "Entstellung" vieler Frauen. Gleichwohl betonte sie, dass sie keine ihrer Hollywood-Kolleginnen für ihre Entscheidungen verurteile: "Ich würde niemals ein Wort darüber verlieren, was jemand getan hat. Es geht mich nichts an." Sie beschreibt diesen Kreislauf jedoch als nie endend: "Wenn man einmal anfängt, kann man nicht mehr aufhören."

Bereits vor drei Monaten hatte Jamie in einem Interview mit dem Newsportal die Rolle künstlicher Intelligenz beim aktuellen Schönheitswahn kritisiert. Sie sagte: "Künstliche Intelligenz, insbesondere Filter in sozialen Medien, führen dazu, dass wir uns immer unnatürlicher darstellen." Durch die ständige Verfügbarkeit von digitalen Veränderungen verschwimme zunehmend die Grenze zwischen Realität und künstlichem Bild. Für die Schauspielerin ist dies ein gefährlicher Trend: "Wir löschen das natürliche menschliche Erscheinungsbild aus", erklärte sie.

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

Instagram / jamieleecurtis Schauspielerin Jamie Lee Curtis, November 2025.

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis bei der Premiere von "Freakier Friday"