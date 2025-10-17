Tobias Pietrek wünschte sich anderen Fame-Fighting-Gegner

Tobias Pietrek bereitet sich auf seinen nächsten Kampf vor! Am 18. Oktober wird der Kämpfer bei Fame Fighting 3 in einem Rückkampf gegen Juliano Fernandes antreten. Bereits im vergangenen Jahr standen sich die beiden gegenüber, ein Duell, das Tobias für sich entscheiden konnte. Während der Pressekonferenz vor dem Event verriet der Sportler gegenüber Promiflash jedoch, dass er sich eigentlich einen anderen Gegner für diesen Kampf gewünscht hätte.

Im Gespräch erklärte der Athlet, warum die Paarung dennoch zustande kam. "Juliano hat mich herausgefordert oder wollte den Rückkampf haben und ich bin immer bereit zu kämpfen. Ich finde es auch geil, vielleicht jemanden doppelt zu besiegen", erklärte Tobias. Ursprünglich habe er sportlich lieber gegen Diogo Sangre (31) antreten wollen. Auch Aleks Petrovic (34) stand auf seiner Wunschliste. Laut Tobias habe Organisator Eugen Lopez ihn vor die Wahl gestellt: "Max Bornmann oder Aleks Petrovic?" Seine Antwort fiel klar aus, wie er erzählt: Aleks habe bereits zweimal im Format gekämpft, Max noch gar nicht – deshalb habe er Aleks bevorzugt. Doch Aleks sagte ab.

Tobias ist in der Szene dafür bekannt, keine Herausforderungen zu scheuen und sich auch auf Rückkämpfe einzulassen, wie sein bevorstehendes Duell gegen Juliano zeigt. Über Aleks’ Absage sagte er: "Ich weiß nicht, warum er wirklich nicht gegen mich kämpfen wollte. Ich glaube einfach, dass er innerlich gedacht hat, gegen Tobi ist es einfach eine riesige Herausforderung." Mit diesem Selbstbewusstsein scheint Tobias entschlossener denn je, auch dieses Mal den Sieg mit nach Hause zu nehmen und sich weiter in der Welt des Fame Fighting an der Spitze zu behaupten.

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Anzeige Anzeige

ActionPress, RTLZWEI Diogo Sangre, Aleksandar Petrovic

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek, Juliano Fernandez und Eugen Lopez im November 2024