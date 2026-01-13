Nach 35 Jahren: Macaulay Culkin feiert Golden-Globe-Rückkehr

Macaulay Culkin (45) hat bei den Golden Globe Awards nun sein großes Comeback gefeiert. Der einstige Kinderstar stand nach 35 Jahren erstmals wieder auf der Bühne der prestigeträchtigen Verleihung. Dieses Mal war er jedoch nicht als Gast anwesend, sondern um den Preis für das beste Drehbuch eines Kinofilms zu überreichen. Mit einem charmanten Augenzwinkern erinnerte der 45-Jährige die Gäste daran, dass er zuletzt 1991 für seine Rolle in Kevin – Allein zu Haus nominiert war. "Ich weiß, es ist komisch, mich außerhalb der Weihnachtszeit zu sehen", scherzte er laut Daily Mail und sorgte damit für Lacher beim Publikum.

Macaulay zeigte sich sichtlich gerührt, als ihm der Saal zujubelte. "Wow! Danke, Leute. Es ist 35 Jahre her, seit ich das letzte Mal bei den Globes war", sagte er laut Entertainment Weekly. "Danke, dass ihr mich wieder willkommen heißt. Das ist wirklich nett von euch." Dazu hatte er den perfekten musikalischen Einstieg gewählt: Mark Morrisons 90er-Hit "Return of the Mack" schallte durch den Saal, als der Schauspieler nach vorn schritt. Anschließend betonte Macaulay die Bedeutung der Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren und erklärte, er lese Drehbücher, seit er lesen könne. Den Globe für das beste Drehbuch sicherte sich am Ende Paul Thomas Anderson (55) für seinen Film "One Battle After Another".

Für Macaulay markiert der Besuch eine späte Rückkehr an einen Ort, an dem seine Karriere schon früh Spuren hinterlassen hat. 1991 war er für seine Rolle als Kevin McCallister für einen Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie oder Musical nominiert, musste sich damals aber Gérard Depardieu (77) geschlagen geben. Heute ist der einstige Kinderstar vor allem für seine Kultrolle in den Weihnachtsklassikern bekannt, pflegt aber ein eher zurückgezogenes Privatleben. Mit seiner Frau Brenda Song (37) teilt er heute den Familienalltag mit den gemeinsamen Söhnen Dakota und Carson. Auch auf Instagram gibt er immer wieder kleine Einblicke – so kündigte er auch sein Globes-Comeback mit einem einfachen "Wir sehen uns am Sonntag" an.

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei den Golden Globe Awards 2026

Imago Macaulay Culkin bei den 48. Golden Globe Awards 1991

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin mit ihrem jüngsten Sohn, Dezember 2023