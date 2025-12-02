Nach 36 Jahren: Frédéric von Anhalt rechnet mit Hollywood ab

Frédéric von Anhalt (82) hat mit Hollywood endgültig abgeschlossen – und das nach satten 36 Jahren im Glitzerkosmos. 1982 war er mit seiner Frau Zsa Zsa Gabor (†99) nach Los Angeles gezogen und lebte dort bis zum Jahr 2018. Danach verließ er die Villa und baute sich wieder ein Leben in Deutschland auf. "Der rote Teppich in Hollywood und so, das habe ich alles hinter mir", winkt der Prinz im Gespräch mit Promiflash ab und erklärt: "Hollywood ist, ehrlich gesagt, über die Jahre hin ziemlich oberflächlich geworden."

Nun setzt Frédéric auf Auftritte in Deutschland und Europa statt auf den berühmten roten Teppich in Kalifornien – und das hat einen Grund. "Der rote Teppich in Deutschland, der rote Teppich in Europa, das interessiert mich. Die Leute freuen sich richtig [darauf]", meint er im Interview mit Promiflash. In Deutschland sei man in dieser Hinsicht "ehrlich". "In Amerika ist das schon ein Job. Da wollen sie auch noch Geld dafür haben", beschreibt der 82-Jährige und fügt hinzu: "Es ist so wahnsinnig oberflächlich, dass, wenn man älter wird, man sagt: 'Mann, wie verrückt, wie blöde ist man eigentlich, dass man dieses Oberflächliche mitmacht.'"

Rückblickend waren seine Jahre in Los Angeles nicht immer leicht, wie er heute anerkennen kann. "Das war nicht so einfach, als ich 1982 im Hause Gabor ankam. Das war ein Job, das war ganz hart", erzählt er gegenüber Promiflash. Frédéric ist sich sicher: Nur aufgrund seiner deutschen Disziplin konnte seine Ehe mit der Hollywood-Diva so lange andauern. Er gibt zu bedenken: "Die längste Ehe vor unserer Ehe war vier Jahre und wir waren 33 Jahre verheiratet."

Imago Frédéric Prinz von Anhalt bei der Premiere von "Better Man, The Ronnie Williams Story", 2025

Imago Prinz Frédéric von Anhalt 2023 in Hamburg

Zsa Zsa Gabor und Frédéric von Anhalt