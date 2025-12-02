Zoff? Prinz William und Kate verzichten auf Weihnachtsessen

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) planen offenbar, das traditionelle Weihnachtsessen der Royals in Sandringham in diesem Jahr auszulassen – und das sorgt für Gesprächsstoff. Laut ShuterScoop von Rob Shuter wollen die beiden zwar am Weihnachtsmorgen mit der Familie in Norfolk zum Gottesdienst gehen, danach aber mit Kates Angehörigen in ihrem gemütlichen Anwesen Anmer Hall weiterfeiern. Der Schritt folgt auf Berichte über Spannungen im Umfeld der Familie. "Andauernde Meinungsverschiedenheiten" und "eisige Momente" hätten die Entscheidung beeinflusst, heißt es in dem Newsletter. "William und die Familie werden pflichtbewusst mit großen, aufgesetzten Lächeln zur Kirche gehen, aber zum Mittagessen im großen Haus werden sie nicht erwartet", so Shuter.

Bereits im Vorjahr sollen William und Kate am 25. Dezember frühzeitig abgereist sein. "Es gab schon immer eine etwas heimliche, rivalisierende Weihnachtsfeier im Haus von William und Kate", sagte eine Quelle dem Daily Beast damals. Schon 2024 soll Kate ihre Abneigung gegen die royalen Weihnachtsbräuche deutlich gemacht haben. Besonders die jahrhundertealte Tradition, Geschenke bereits am Heiligabend zu verteilen – eine deutsche Sitte, die Königin Victoria und Prinz Albert eingeführt hatten – stieß bei der Prinzessin auf Widerstand. Insider bestätigten, dass Kate darauf drängte, diese aus ihrer Sicht "seltsame" Tradition abzuschaffen und stattdessen die Bescherung auf den Weihnachtsmorgen zu verlegen, wie es in normalen britischen Familien üblich ist. Kate und William wollen zeigen, wie eine moderne, bodenständige Weihnachtsfeier aussieht – mit Schokolade, Filmmarathons und entspannten Stunden auf der Couch, ganz wie normale Familien es tun.

Während das Thronfolgerpaar aktuell seinen Tagesplan strafft, rückt ein anderes festliches Datum näher: Am 5. Dezember moderiert Kate in London ihre fünfte "Together at Christmas"-Carols in der Westminster Abbey. Das Motto lautet "Liebe in all ihren Formen". Auch Prominente sind angekündigt: Kate Winslet (50), Hannah Waddingham (51) und Chiwetel Ejiofor (48). Kate legt bei ihrer Benefiz-Gala seit jeher Wert auf warmen Ton, Kerzenlicht und Chortraditionen. Im vergangenen Jahr teilte die Prinzessin vorab eine persönliche Botschaft zur Bedeutung von Zusammenhalt in der Adventszeit. William greift solche Anlässe oft auf, um gemeinsame Momente mit den Kindern zu erleben, wenn die royale Agenda es zulässt. Bei den Carols sind regelmäßig befreundete Familien, freiwillig Engagierte und Schulchöre zu Gast – ein Format, das die Nähe zwischen öffentlichem Auftreten und privater Verbundenheit herstellt und in der Vorweihnachtszeit zu einem Fixpunkt im Kalender der Wales geworden ist.

Getty Images Bei einem Besuch der Long Meadow Cidery spazieren Prinz William und Prinzessin Kate durch die Obstgärten

Getty Images Die Royals beim Weihnachtslieder-Gottesdienst "Together At Christmas" in der Westminster Abbey, 2024

Getty Images Nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham: die walisische Königsfamilie mit William, Catherine, George, Charlotte und Louis, 2024