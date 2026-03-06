Royales Duo: Kate & König Charles bei großem Event vereint

Für Prinzessin Kate (44) steht ein besonderer Auftritt bevor: In wenigen Tagen wird die Prinzessin von Wales gemeinsam mit König Charles III. (77) beim großen Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey auftreten. Wie der Palast nun bekanntgab, findet die feierliche Veranstaltung am kommenden Montag, dem 9. März, statt und gilt als eines der wichtigsten royalen Events des Jahres. Neben Kate und ihrem Ehemann Prinz William (43) werden auch Prinzessin Anne (75) und zahlreiche weitere hochrangige Royals an der Seite des Monarchen erwartet. Vor rund 1.800 Gästen feiern sie die Gemeinschaft der 56 Mitgliedsstaaten – mit feierlichen Reden, Musik, Tanz und prominenten Überraschungsgästen.

So wird die Zeremonie unter anderem durch einen Auftritt von Geri Halliwell-Horner (53) begleitet, die als Botschafterin der "Royal Commonwealth Society" eine Ansprache halten wird. Profitänzerin Oti Mabuse (35) steuert eine besondere Reflexion bei, während die neuseeländische Autorin Selina Tusitala Marsh ein Gedicht vorträgt. Musikalisch steht die Weltpremiere der "Commonwealth Symphony" des Komponisten Rekesh Chauhan im Mittelpunkt. Außerdem ist eine eigens entwickelte Tanzperformance geplant, bei der die Royal Ballet School und Sapnay Entertainments klassische Ballettelemente mit Bollywood verbinden. Für weitere Klangfarben sorgen eine schottische Ceilidh-Band und das Melodians Steel Orchestra. Als Staatsoberhaupt des Commonwealth richtet Charles traditionell eine Botschaft an alle Mitgliedsstaaten. Der Jahresgottesdienst greift den Schwerpunkt der anstehenden Gipfelwoche im November auf, bei der die Regierungschefs in Antigua und Barbuda zusammenkommen sollen.

Für Kate ist der Auftritt in Westminster zugleich die erste große Bühne seit ihrem jüngsten Besuch in Wales. Zusammen mit William hatte die Prinzessin rund um den St.-David’s-Day mehrere Termine in der walisischen Region Powys absolviert, dort spontan ihren offiziellen Zeitplan gelockert und sich viel Zeit für die zahlreichen Schaulustigen genommen. Zum Nationalfeiertag meldeten sich William und Kate außerdem mit einer Videobotschaft auf Instagram zu Wort – komplett auf Walisisch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und König Charles, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images King Charles III besucht das Royal Regiment of Artillery, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate besucht die Hanging Gardens in Newton, Februar 2026