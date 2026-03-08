Kates Oben-ohne-Fotos: So unterstützte Prinz William sie

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) erlebten 2012 während ihres Urlaubs in Südfrankreich einen der größten Eingriffe in ihre Privatsphäre. Die französische Ausgabe des Magazins Closer veröffentlichte heimlich aufgenommene Oben-ohne-Fotos von Kate, die während der Reise entstanden waren. Die Aufnahmen erschienen nur wenige Monate nach der Hochzeit des Paares im Jahr 2011. Wie Royal-Experte Russell Myers jetzt in seinem neuen Buch "William & Catherine: The Intimate Inside Story" enthüllt, war William über die Veröffentlichung der Bilder zutiefst schockiert und führte daraufhin panische Telefonate mit seinem Vater, dem damaligen Prinz Charles (77), und Queen Elizabeth II. (†96). William sprach laut Myers von einer "totalen Verletzung" und war entschlossen, gegen das Magazin vorzugehen.

Dem Buch zufolge empfand William die Veröffentlichung als massiven Eingriff in die Privatsphäre und stand unter enormem Druck. Myers schreibt laut OK Magazine: "Diesmal war er bereit, in den Krieg mit der Presse zu ziehen", seine Wut sei förmlich greifbar gewesen. Palastmitarbeiter reagierten aufgebracht und bezeichneten den Schritt des Blattes als "grotesk und völlig unentschuldbar". William habe seine Anwälte angewiesen, das Magazin auf maximalen möglichen Schadensersatz zu verklagen und das Geld anschließend zu spenden. Der Verlag konterte mit einer Gegenklage, doch 2017 verurteilte ein Gericht das Blatt zur Zahlung von rund 100.000 Euro Schmerzensgeld an Kate und William. Zudem habe sich William laut Myers gefragt, ob er der Presse zuvor zu viel Einblick gewährt hatte – und ob ein härterer Kurs das Ganze verhindert hätte.

Auch abseits der juristischen Auseinandersetzung betont Myers die persönliche Dynamik hinter Williams Reaktion. Gegenüber Fox News sagte er über Kates Haltung zu Beginn der Beziehung: "Wenn ich mich für so etwas entscheide, brauche ich nicht nur Williams Unterstützung, sondern auch die der Institution." Zugleich habe William seiner Frau klar zugesichert: "Ich werde dich unterstützen", so Myers. "William war dafür absolut entscheidend", erklärte der Autor weiter und verweist darauf, dass auch die Strukturen des Palastes hinter ihr standen. Schon Jahre vor dem Skandal hatte der künftige König laut Myers klargemacht, dass er ein Leben ständiger Einmischung nicht duldet. William und Kate leben heute als Familie zusammen mit ihren drei Kindern und achten konsequent darauf, Privates so gut wie möglich abzuschirmen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei den BAFTA Film Awards 2026

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales

Getty Images Nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham: die walisische Königsfamilie mit William, Catherine, George, Charlotte und Louis, 2024