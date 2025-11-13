Darum hat Amy Schumer alte Bilder von Social Media entfernt

Amy Schumer (44) hat ihre Online-Community überrascht, indem sie alle bisherigen Fotos aus ihrem Profil gelöscht hat. Doch jetzt stellte die Komikerin erneut klar: Ihre Entscheidung hat nichts mit einer vermeintlichen Gewichtsabnahme zu tun. "Ich habe meine alten Fotos nicht gelöscht, weil sie aus der Zeit vor meiner Gewichtsabnahme stammen", schrieb sie in einem neuen Instagram-Post. "Ich bin stolz darauf, wie ich immer ausgesehen habe." Außerdem hob sie ihren Fokus auf Gesundheit und Schmerzfreiheit hervor. Nach langer Zeit gehe es ihr gesundheitlich endlich besser – ihre Endometriose sei unter Kontrolle, der Rücken heile, und sie habe das Cushing-Syndrom hinter sich gelassen: "Ich habe kein Cushing-Syndrom mehr, sodass mein Gesicht wieder normal aussieht." Die "I Feel Pretty"-Darstellerin betonte, dass ihr vor allem ihr Wohlbefinden wichtig sei, nicht äußerliche Erscheinungen.

Amy, die mit ihrem Ehemann Chris Fischer einen sechsjährigen Sohn namens Gene hat, teilte in der Vergangenheit offen ihre Erfahrungen mit gesundheitlichen Herausforderungen. Besonders ihre Endometriose belastete sie viele Jahre. "Es war ein Schmerz, den man nicht sehen konnte", erklärte sie einmal. Durch eine Operation, bei der ihr die Gebärmutter und der Blinddarm entfernt wurden, habe sich ihr Zustand deutlich verbessert. Amy berichtete zudem von ihrer Verwendung von GLP-1-Medikamenten wie Ozempic und Mounjaro, die ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurden. Während Ozempic bei ihr starke Nebenwirkungen auslöste, zeigte sie sich mit Mounjaro zufrieden, das ihr half, ihren Appetit zu regulieren. Nichtsdestotrotz hat Amy einen nüchternen Blick auf ihre Optik: "Ich bin mir sicher, dass mein Gewicht immer schwanken wird", resümierte sie auf Instagram und unterstrich: "Ich bin eine Frau in den Wechseljahren, die Hormonersatztherapie nimmt."

Wie People berichtete, betonte die Schauspielerin immer wieder, wie wichtig es ihr ist, sich für Frauen einzusetzen, die in einem oft skeptischen Gesundheitssystem um Gehör und Verständnis kämpfen. Ihr jüngster Social-Media-Reset knüpft nahtlos an diese Haltung an. Amy, die mit ihren Auftritten oftmals das Publikum zum Lachen bringt, punktet bei ihren Fans vor allem mit ihrer bodenständigen und nahbaren Art. Auch ihr neuer Beitrag, in dem sie ein auffälliges rotes Minikleid trägt und davon schwärmt, wie "gut" es ihr geht, hat bereits zahlreiche positive Reaktionen hervorgerufen. Fans lobten Amy für ihre Worte und ihren ehrlichen Umgang mit sich selbst und ihrer Gesundheit. Mit ihrer bodenständigen Art und ihrem Humor bleibt die "Trainwreck"-Darstellerin ein Vorbild für viele – vor allem, wenn es darum geht, Selbstliebe und Respekt für den eigenen Weg zu leben. "Egal, wie viel sie wiegen, welcher Hautfarbe oder Religion sie angehören – Friede!", appellierte sie auf Instagram.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Instagram / amyschumer/ Amy Schumer leicht bekleidet vor dem Badezimmerspiegel

Getty Images Amy Schumer bei den Variety Power of Women Awards im Mai 2024